  4. Borsa İstanbul Haftayı Nasıl Kapatacak? | Dr. Nuri Sevgen | 05 Aralık

Piyasalarda Açılışa Doğru, hafta içi her sabah 08.45–09.15 arasında borsanın açılışına yönelik en kritik verileri ve yorumları ekrana taşıyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dr. Nuri Sevgen,Berfin Çipa, Dr. Şeref Oğuz, güne başlarken yatırımcıların merak ettiği tüm başlıkları değerlendiriyor:

Borsa İstanbul’da açılış beklentileri
Endeks ve sektörlerde öne çıkan hareketler
Küresel piyasalardan gelen sabah sinyalleri
Grafik analizleri ve teknik seviyeler
Günün yatırımcıya etkisi olacak haber akışı

Borsada güne hazırlanmak, doğru stratejiyle açılışa girmek ve piyasaları yakından takip etmek isteyenler için günün ilk rehberi burada!

Her sabah canlı yayında buluşalım.

