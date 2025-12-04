'Altın Daha Büyük Sürprizler Yapabilir!' | Paranın İzinde | Prof. Dr. Sinan Alçın | 04 Aralık
Ekonomi gündemini anlamak, piyasaları okumak ve yatırım kararlarınızı daha sağlam temellere oturtmak istiyorsanız bu yayını kaçırmayın!
📌 Paranın İzinde | 04 Aralık
🎙️ Sunucu: Süheyla Yılmaz
🎓 Konuk: Prof. Dr. Sinan Alçın
💬 Ekonomi, yatırım, altın, borsa ve dijital varlıklara dair güncel ve derinlikli analizler için bu yayını kaçırmayın!
