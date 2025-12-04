  1. Ekonomim
  4. 'Altın Daha Büyük Sürprizler Yapabilir!' | Paranın İzinde | Prof. Dr. Sinan Alçın | 04 Aralık

'Altın Daha Büyük Sürprizler Yapabilir!' | Paranın İzinde | Prof. Dr. Sinan Alçın | 04 Aralık

Ekonomi gündemini anlamak, piyasaları okumak ve yatırım kararlarınızı daha sağlam temellere oturtmak istiyorsanız bu yayını kaçırmayın!

📌 Paranın İzinde | 04 Aralık
🎙️ Sunucu: Süheyla Yılmaz
🎓 Konuk: Prof. Dr. Sinan Alçın

💬 Ekonomi, yatırım, altın, borsa ve dijital varlıklara dair güncel ve derinlikli analizler için bu yayını kaçırmayın!

