Piyasalarda kritik pazartesi: ABD ve Çin ticaret görüşmeleri yapacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın üç üst düzey danışmanı, küresel piyasaları tedirgin eden dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret anlaşmazlığını çözmek amacıyla pazartesi günü Londra'da Çinli meslektaşlarıyla bir araya gelecek.

Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, görüşmelerde ABD'yi Hazine Bakanı Scott Bessent, Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer'in temsil edeceğini duyurdu, ancak daha fazla ayrıntı vermedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı cumartesi günü yaptığı açıklamada, Başbakan Yardımcısı He Lifeng'in 8-13 Haziran tarihleri arasında Birleşik Krallık'ta olacağını ve bu ziyaret sırasında Çin-ABD ekonomik ve ticari danışma mekanizmasının ilk toplantısının yapılacağını duyurdu.

Trump, "Toplantı çok iyi geçecek" diye yazdı.