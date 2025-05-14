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Muğla açıklarında 6,0 büyüklüğünde deprem!

Akdeniz'de Muğla Datça açıklarında saat 01.51'de 6.0 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem birçok ilde hissedildi.

Haber Merkezi
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Muğla açıklarında 6,0 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Akdeniz'de saat 01.51'de 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem Muğla'nın Datça ilçesinin yaklaşık 155 kilometre açıklarında meydana geldi. Deprem birçok ilde hissedildi. 

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