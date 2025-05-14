Muğla açıklarında 6,0 büyüklüğünde deprem!
Akdeniz'de Muğla Datça açıklarında saat 01.51'de 6.0 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem birçok ilde hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Akdeniz'de saat 01.51'de 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem Muğla'nın Datça ilçesinin yaklaşık 155 kilometre açıklarında meydana geldi. Deprem birçok ilde hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 13, 2025
Büyüklük:6.0 (Ml)
Yer:Akdeniz - [155.06 km] Datça (Muğla)
Tarih:2025-05-14
Saat:01:51:16 TSİ
Enlem:35.32889 N
Boylam:27.08167 E
Derinlik:20.41 km
Detay:https://t.co/j6pdobWu9U@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi