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Türk Hava Yolları'ndan yüzde 80'e varan indirim kampanyası: İşte geçerli tarihler

Türk Hava Yolları, Afrika uçuşlarında yüzde 80'e varan indirim gerçekleştirdi.

Haber Merkezi
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Türk Hava Yolları'ndan yüzde 80'e varan indirim kampanyası: İşte geçerli tarihler
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Dünyanın birçok noktasına aktarmasız uçuş gerçekleştiren THY, Afrika Günü'ne özel uçuş kampanyasını duyurdu.

Şirket, 25 Mayıs - 1 Haziran 2025 tarihileri arasında satın alınacak biletlerde, 1 Haziran - 30 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Afrika uçuşları için fiyatlarında yüzde 80'e varan indirim sundu.

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