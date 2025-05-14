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ABD'li teknoloji devi 6 bin kişiyi işten çıkaracak

Microsoft, verimlilik ve organizasyonel sadeleşme amacıyla küresel iş gücünün yüzde 3’ünü, yani yaklaşık 6 bin çalışanını işten çıkaracağını duyurdu.

Haber Merkezi
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ABD'li teknoloji devi 6 bin kişiyi işten çıkaracak
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Microsoft sözcüsü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Şirketi dinamik bir pazarda başarıya en iyi şekilde hazırlamak için gerekli organizasyonel değişiklikleri uygulamaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, şirketin iş gücünde düzenli olarak ayarlamalar yaptığı, daha çevik hale gelmek için, yönetici sayısını azalttığı ve verimliliği artırmak için süreç ve rolleri sadeleştirdiği aktarıldı.

ABD basınında yer alan haberlerde, şirketin söz konusu ayarlamaları kapsamında, Microsoft çalışanlarının yüzde 3'ünün işine son verileceği kaydedildi.

Microsoft'un çalışan sayısına işaret edilen haberlerde, buna göre işten çıkarmaların 6 bin civarında personeli kapsadığı belirtildi.

Böylece şirketin son duyurusu, Microsoft'un 2023 yılında 10 bin çalışanın işine son vereceğini bildirmesinden sonra en yüksek sayıda çalışanı kapsayan işten çıkarma açıklaması oldu.

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