Türkiye’den St. Petersburg’a yoğun ilgi THY’ye uçak büyütüyor

Kuzeyin Venedik’i de olarak bilinen, Rusya’nın en büyük ikinci şehri St. Petersburg son zamanlarda Türkiye’den yoğun ilgi görüyor.

Rusya’ya vize stresi yaşamadan, e-vize ile ulaşılabilmesi ve İstanbul’daki havalimanlarından aktarmasız olarak 3.5 saatte ulaşılması nedeniyle St. Petersburg, seyahatseverlerin yeni gözdesi.

Bu yoğun ilgi karşısında THY, her gün gerçekleştirdiği 3 uçuştan birini Airbus A330 tipi büyük gövdeli uçakla gerçekleştirecek.

Türk gezginlerin her geçen gün daha çok ilgisini çekiyor

Büyüleyici mimari eserleri, görkemli tarihi, sahip olduğu yüzlerce sanat eseri ve müzeyle Rusya’nın en büyük ikinci şehri olan St. Petersburg Türk gezginlerin her geçen gün daha çok ilgisini çekiyor.

İstanbul’dan hava yolu ile aktarmasız olarak 3,5 saatte ulaşılan St. Petersburg’a yönelik yoğun ilgi üzerine Türkiye’nin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi THY, günde 3 kez gerçekleştirdiği uçuşlardan bir tanesini 9 Haziran 2025 tarihinden itibaren 251 yolcu kapasiteli Airbus A330 tipi büyük gövdeli uçakla gerçekleştirecek.

Büyük gövdeli uçakla St. Petersburg’a Business Class ile seyahat edecek yolculara tam yatak kapasitesi imkanı sunulacak. Ayrıca ekonomi koltuklarında seyahat edecek yolcular için de bacak mesafesi artacak.

St Petersburg’a günde yedi uçak seferiyle ulaşmak mümkün

Rusya’nın ve Avrupa’nın en güvenli şehirlerinden biri olan, tarihi ve kültürel zenginliğinin yanı sıra uygun fiyatlı konaklama, yeme-içme olanaklarıyla da seyahatseverlerin ilgisini çeken St Petersburg’a çeşitli havayollarından günde 7 uçak seferiyle ulaşmak mümkün.

THY, İstanbul Havalimanı’ndan günde karşılıklı 3 sefer gerçekleştirirken yine İstanbul Havalimanı’ndan Rusya’nın bayrak taşıyıcı şirketi Aeroflot tarafından günde karşılıklı 1 sefer düzenleniyor.

İstanbul Havalimanı’nın yanı sıra Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan düzenlenen karşılıklı seferler de büyük ilgi görüyor. Buna göre Pegasus Havayolları günde 2 sefer, AJet ise günde 1 sefer gerçekleştiriyor.

Sadece Rusya’nın değil Avrupa’nın da en göz alıcı şehirlerinden biri olan St. Petersburg, sahip olduğu kanallarla Kuzeyin Venedik’i olarak da adlandırılıyor.

Türkiye’den St. Petersburg’a seyahat etmek için elektronik vize yeterli! Türk vatandaşları online başvuruyla sadece 4 takvim gününde elektronik vize alabilirken, bunun için yalnızca pasaport ve dijital fotoğraf yeterli. 60 gün geçerlilik süresi olan vizeyle 16 güne kadar St. Petersburg’da konaklamak mümkün olabiliyor.