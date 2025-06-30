Aleks Metal Rafineri, “AzerGold” QSC ile iş birliğini derinleştirmeyi hedefliyor

Altın ve değerli metallerin işlenmesinde uluslararası standartlarda üretim gerçekleştiren Aleks Metal Rafineri, küresel büyüme stratejisi kapsamında yeni bir iş birliğine imza attı. Şirket, Azerbaycan’ın önde gelen kamu madencilik kuruluşu “AzerGold” QSC ile mevcut ilişkileri güçlendirmek amacıyla temaslara başladı.

Yurt dışı büyüme hamlesi

Yeni üretim tesisinde faaliyete geçtiği ilk yıl, Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesine 113’üncü sıradan girerek dikkat çeken Aleks, global pazarlarda da büyümesini sürdürüyor. Bu kapsamda Azerbaycan’ın madencilik alanındaki lider kamu kuruluşu “AzerGold” QSC ile iş birliği fırsatlarını değerlendirmek üzere geçtiğimiz hafta Bakü’de üst düzey bir görüşme gerçekleştirildi.

Aleks Metal Rafineri Yönetim Kurulu Başkanı Sarp Tarhanacı liderliğindeki heyet, “AzerGold” QSC Yönetim Kurulu Başkanı Zakir İbrahimov ile bir araya geldi. Görüşmede, 2025 yılı itibariyle başlayan iş birliğinin kapsamının genişletilmesi detaylı şekilde değerlendirildi.

“AzerGold” QSC

“AzerGold” QSC ile mevcut ilişkilerin geliştirilmesi ve yeni alanlarda işbirliklerinin değerlendirilmesi amacıyla bir araya gelinen toplantıda konuşan Zakir İbrahimov, “AzerGold” QSC’nin faaliyetleri hakkında kapsamlı bilgi verdi. “AzerGold” QSC’nin Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in 11 Şubat 2015 tarihli kararıyla kurulmuş bir kamu madencilik şirketi olduğunu kaydeden İbrahimov, “Şirketin temel amacı, yer altı kaynaklarını özellikle altın, gümüş ve diğer değerli metallerin yataklarını tespit etmek, çıkarmak, işlemek ve ekonomiye kazandırmak. Yeni maden sahalarının bulunması ve potansiyel rezervlerin belirlenmesi için araştırmalar yapıyoruz. Altın ve gümüş gibi değerli metallerin çıkarılması, işlenmesi süreçlerini yürütüyoruz. Elde edilen değerli metallerin iç ve dış pazarlarda satışını gerçekleştiriyoruz. Azerbaycan’da çıkarılan metallerin yerli üretime ve ulusal markalara dönüştürülmesini destekliyoruz. Hepsinden önemlisi çevresel sorumluluk bilinciyle, doğaya zarar vermeden üretim yapıyoruz. Faaliyetlerimizde uluslararası finansal ve çevresel standartlara uyuyoruz” dedi.

Sürdürülebilirlik ve küresel ayak izi

Görüşmede bir sunum yapan Sarp Tarhanacı, Aleks Metal Rafineri’nin çevresel sürdürülebilirlik yaklaşımı ve ileri teknoloji ile donatılmış üretim altyapısı hakkında bilgi verdi. Tarhanacı, Aleks’in ABD, Singapur, Birleşik Arap Emirlikleri ve Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren ofisleri ile güçlü bir uluslararası varlığa sahip olduğuna dikkat çekti.

Şirketin ResponsibleJewelleryCouncil (RJC) üyesi olduğunu belirterek, çevreye ve insan haklarına duyarlı üretim ilkelerine bağlı kalan seçkin kuruluşlar arasında yer aldığını vurgulayan Tarhanacı, bu doğrultuda Aleks olarak “AzerGold” QSC’ninçevre odaklı üretim anlayışıyla güçlü bir ortak zemine sahip olduklarının altını çizdi.

Merkez bankalarıyla küresel strateji

Aleks Metal Rafineri, aynı zamanda dünyanın önde gelen merkez bankalarıyla da aktif görüşmeler yürütüyor. Tarhanacı, dünya genelinde merkez bankalarının elinde bulunan altın rezervinin 3 trilyon doları aştığını ve bu kurumların her yıl üretilen altının yaklaşık yüzde 10’unu talep ettiğini belirtti.

“Gelişmekte olan pek çok ülkede modern rafineri altyapısı bulunmuyor” diyen Tarhanacı, “Biz, bu ülkelerdeki altın cevherlerini uluslararası normlarda işleyerek rezerve dönüştüren, güvenilir ve tercih edilen bir rafineri olmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.