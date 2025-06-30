Opella, küresel B Corp sertifikasını alarak öz bakım alanında liderliği yeniden tanımlıyor

Bu sertifikasyon, dört yıl süren kapsamlı bir dönüşüm sürecinin ardından geldi. Bu süreçte Opella, faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde sürdürülebilirlik, inovasyon ve yönetişim alanındaki yaklaşımını yeniden tanımladı. Şirket; iklim eylemi, ürün sürdürülebilirliği, toplum sağlığı ve liderlik seviyesindeki hesap verebilirlik gibi alanlarda güçlü bir performans sergiledi.

Julie Van Ongevalle, Opella Global Başkanı ve CEO’su:

“Dünya çapında B Corp sertifikasına sahip olmak, sürdürülebilirlik yolculuğumuzda attığımız ilk adım. Bu başarı, dünyanın dört bir yanındaki 11.000 Opella çalışanının özverili çalışmalarının, müşterilerimizin ve tüketicilerimizin katkılarının bir sonucudur. Bizim için bu sertifika, iş başarısı ile sürdürülebilirliğin bir arada ve uyum içinde yürüyebileceğini ve yürümek zorunda olduğunu kanıtlamaya yönelik bir taahhüttür.”

Marissa Saretsky, Sürdürülebilirlikten Sorumlu Global Başkan:

“Bu takdir, bizi harekete geçiren vizyonun bir yansıması. Sertifikasyon süreci, sürdürülebilirlik dönüşümümüzü hızlandıran, inovasyonu tetikleyen ve ekiplerimizi harekete geçiren güçlü bir katalizör oldu. Bu süreç, global ölçekte bir referans noktası niteliğinde. Yüksek standartları günlük uygulamalara dönüştürerek liderlik etmeye kararlıyız. Ve bu daha yalnızca başlangıç.”

Feiruz Ellouze, Afrika-Orta Doğu-Türkiye (AMET) Genel Müdürü, Opella:

“B Corp sertifikası, çevresel yöneticiliğe olan bağlılığımızı derinleştirme yolculuğumuzun başlangıcını işaret ediyor. Opella'da, “Sağlığın Senin Elinde” misyonumuzun gezegene bakma sorumluluğumuzdan ayrılamaz olduğuna inanıyoruz. Sürdürülebilirlik yan bir girişim değil, kim olduğumuzun ve ne yaptığımızın temel bir parçasıdır. Gezegene saygı göstermeden sağlık sunamayız, çünkü gerçek refah gelişen bir dünyayla başlar."

Opella, 2019'dan bu yana Kapsam 1 ve 2 sera gazı emisyonlarını %64 oranında azaltmayı başardı. Elektrik ihtiyacının ise %93’ünden fazlasını yenilenebilir kaynaklardan karşılıyor. 2024 itibarıyla, kağıt bazlı ambalajlarının %97’si sertifikalı ya da geri dönüştürülmüş materyallerden elde ediliyor. 2022’den bu yana sivil toplum kuruluşlarıyla yürütülen yerel toplum programları 1 milyonun üzerinde insana doğrudan fayda sağladı. Sadece 2024 yılında yürütülen sağlık farkındalığı ve bilinçli ilaç kullanımı kampanyaları ise 129 milyon kişiye ulaştı.

Opella, daha fazla öz bakım oyuncusunu bu sorumluluk yolculuğuna katılmaya davet ederek, bu alanda dönüşüme öncülük eden bir topluluğun parçası olmayı sürdürüyor. Şirket, B Corp sertifikasını yalnızca bir kilometre taşı değil, aynı zamanda sürekli gelişimi destekleyen dinamik bir yapı olarak görüyor. Düzenli yeniden sertifikasyon taahhüdü sayesinde, inovatif, kapsayıcı ve ölçülebilir çözümlerle sağlıklı bir toplum ve gezegen için odağını korumaya devam edecek.

Markanın 2024 yılına ait güncel sürdürülebilirlik yolculuğunu incelemek için bugün yayınlanan Sürdürülebilirlik Raporu’nu ziyaret edebilirsiniz.