Gökalp Makine, yerli ürünlerden aldığı güçle 2026’ya hazırlanıyor

ALİ ŞAHİN/KOCAELİ

İş makineleri sektöründe faaliyet gösteren Gökalp Makina, Kocaeli Şekerpınar’daki 2 bin metrekarelik tesisinde alım-satım, kiralama ve vinç işletmeciliği hizmetleri ile birçok farklı iş koluna destek veriyor. Firma olarak 2024’ü büyüme ile kapattıktan sonra 2026’yı merkeze alan yatırımlara başladıklarını belirten Gökalp Makina Kurucu Ortağı Kaan Hudekoğlu, “İş makinasının kullanıldığı her alan bizim çalışma sahamız. Sahada ne gerekiyorsa, onu en uygun şekilde sunmayı hedefliyoruz” ifadeleri ile geniş bir perspektifte hizmet verdiklerini vurguladı.

Gökalp Makine olarak yol, tünel ve inşaat şantiyeleri başta olmak üzere, iş makinelerine ihtiyaç duyulan tüm alanlara hizmet sunduklarını aktaran Hudekoğlu, “Kazıcı yükleyici, ekskavatör, kamyon üstü vinç ve manlift gibi ekipmanların satış ve kiralamasını gerçekleştirirken, hem kamu hem özel sektör projelerinde de aktif olarak yer alıyoruz” diye konuştu.

Yerli makineler çok avantajlı

Gökalp Makina olarak ürün portföyünü sahada hem verimliliği hem de güvenliği ön planda tutacak şekilde tasarladıklarını aktaran Hudekoğlu, “Ekskavatör ve kazıcı yükleyiciler; yol yapımından peyzaj düzenlemelerine, hafriyat işlerinden altyapı çalışmalarına kadar geniş bir kullanım alanına sahip. Kamyon üstü vinçler ve manlift platformları ise özellikle yüksekte çalışan personelin güvenliğini sağlayarak kritik görevler üstleniyor” dedi.

Hudekoğlu, şirket olarak yerli üretim iş makinelerine öncelik verdiklerini vurgularken, “Gökalp Makina’nın satışını yaptığı makinelerin büyük bir kısmı yerli üretimden oluşuyor. Kamyon üstü vinçlerde de bu tercih belirgin şekilde öne çıkıyor. İthal makinelerle kullanım açısından bir fark bulunmuyor. Ancak yerli üretim; ilk yatırım maliyeti, yedek parça temini ve işletme giderleri açısından ciddi avantajlar sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Hudekoğlu ayrıca yerli makinelerin yakıt performansında da ithal ürünlerle eşdeğer seviyede olduklarının altını çizdi.

2026 için yatırımlar başladı

Gökalp Makine olarak, 2024 yılını sektör ortalamasının üzerinde bir performansla kapattıklarını ve asıl hedeflerinin 2026 yılındaki potansiyel büyümeye hazırlanmak olduğunu belirten Hudekoğlu, “Faiz oranlarının düşmesi ve inşaat sektöründe beklenen canlanma, önümüzdeki dönemde iş hacmini artıracak. 2025’in ikinci yarısı ile birlikte beklentilere paralel faizlerin gerilemesiyle birlikte piyasada hareketlilik başlayacaktır. Biz asıl hazırlığımızı 2026’nın ikinci çeyreğine yapıyoruz. Hem para piyasalarının istikrar kazanacağı hem de sektörel projelerin hızlanacağı bir dönem bekliyoruz” dedi.

Gökalp Makina’nın yalnızca bugünü değil, geleceği de planlayan bir anlayışla hareket ettiğini anlatan Hudekoğlu, “Yerli üretimi destekleyen yaklaşımı, geniş ürün yelpazesi ve sahaya hâkim uzmanlığı ile şirketimiz ile Türkiye iş makinası sektöründe sürdürülebilir büyümenin örnek aktörlerinden biri olmak adına çalışıyoruz” diye konuştu.