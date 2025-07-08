Türkiye’de ilk: ON Dijital Bankacılık'tan ücretsiz uluslararası para transferi devrede

ON Dijital Bankacılık, 200’den fazla ülkede geçerli küresel ödeme ağına sahip Visa ile yeni bir iş birliğini hayata geçiriyor.

ON Dijital Bankacılık, Visa ile gerçekleştirdiği bu iş birliğiyle çok yakında yurt dışı para transferlerinde yeni bir dönem başlatıyor. Burgan Bank’ın yeni nesil dijital bankacılık platformu ON’un mobil uygulaması üzerinden yapılacak işlemlerde müşteriler, yurt dışına döviz transferlerini hızlı, güvenli ve yıl sonuna kadar ücretsiz olarak gerçekleştirebilecek.

İlk etapta Amerika, Kanada, İngiltere ve Avrupa ülkeleri

İlk etapta Amerika, Kanada, İngiltere ve Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere 30’dan fazla ülkeye yapılacak transferler uygulama kapsamında bulunacak.

Müşteriler, ON Mobil’in “Transferler” menüsünden Euro, Sterlin, Amerikan Doları ve Kanada Doları cinsinden para transferi işlemlerini yıl sonuna kadar ücretsiz olarak gerçekleştirilebilecek. Visa'nın yenilikçi altyapısı ve ON Dijital’in masrafsız dünyasının bir yansıması olan bu iş birliği ile transferler hızla tamamlanacak.

“Visa Direct Türkiye’de ilk kez ücretsiz olarak müşterilere sunulacak”

ON Dijital Bankacılık olarak, Visa Direct’in hesaba para transferi hizmetini çok yakında Türkiye’de ilk kez müşterilerine ücretsiz sunacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Burgan Bank ON Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Halil Özcan, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Visa ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğiyle, yurt dışı yabancı para transferlerinde müşterilerimize en iyi deneyimi yaşatmayı hedefliyoruz. Müşteriler para transferlerini, geleneksel yöntemler ile gerçekleştirdiğinde transferin tamamlanması birkaç gün sürebiliyor. Ayrıca, muhabir banka masrafları gibi ücretler de transfer maliyetini yükseltiyor. ON Mobil üzerinden kullanılabilecek bu uygulamayla, işlemleri hızlı ve güvenli hale getirmekle kalmayıp, aynı zamanda bu hizmeti yıl sonuna kadar tamamen ücretsiz olarak sunacağız. Bugünün dijital dünyasında hız ve maliyet, müşteriler için en önemli faktörler arasında yer alıyor. ON Dijital Bankacılık, müşterilerimizin bu beklentisine yanıt vererek, yurt dışı para transferlerini 2025 sonuna kadar masrafsız şekilde ve hızla gerçekleştirebilmelerine olanak sunuyor. Önümüzdeki dönemde de sektöre öncülük ederek, müşteri memnuniyetini ilk sırada tutarak yenilikçi ve değer yaratan çözümler sunmaya devam edeceğiz” dedi.

“Uluslararası para transferini erişilebilir kılıyoruz”

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, “Günümüzün küresel dünyasında uluslararası para transferleri, milyonlarca insan için önemli ve günlük bir ihtiyaç haline geldi. Yurt dışındaki sevdiklerine ya da iş ortaklarına para göndermek isteyen kullanıcıların ortak beklentisi, hızlı, kolay ve güvenli bir deneyim yaşamak. Visa Direct platformumuzla bu önemli ihtiyaca yönelik bir çözüm sunuyoruz. Uzun yıllara dayanan küresel deneyimimiz ve altyapımızla geliştirdiğimiz bu yenilikçi çözümü, Burgan Bank’ın dijital bankacılık platformu ON Dijital Bankacılık üzerinden daha fazla müşteriye sunmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz” açıklamasında bulundu.