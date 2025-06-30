Kahve Dünyası, Bursa Zafer Plaza’da 2’nci şubesini açtı

“Hepimizin Ortak Noktası” Kahve Dünyası, kahveseverleri keyifli bir atmosferde zengin bir kahve, atıştırmalık ve tatlı deneyimiyle buluşturmaya devam ediyor. Bursa’daki buluşma noktalarına bir yenisini daha ekleyen Kahve Dünyası, Osmangazi’de bulunan Zafer Plaza’da 2’nci şubesini açtı.

Modern dekorasyonu, geniş ürün yelpazesi ve misafir odaklı hizmet anlayışıyla öne çıkan Kahve Dünyası Zafer Plaza Meydan, Bursalı misafirlere kolay, ulaşılabilir, sıcak ve keyifli bir buluşma alanı sunuyor. Türk Kahvesinden espresso bazlı kahvelere, mevsime özel buz gibi bir kahve deneyimi sunan Draft kahve serisinden serinletici Milkshake’lere kadar kahve deneyimine yönelik zengin seçeneklerini yeni şubede misafirleriyle buluşturuyor. Tatlıseverlere de alternatifler sunan Kahve Dünyası, mozaik pastadan dökme çikolata çeşitlerine, mevsime özel dondurmalardan sağlıklı bir alternatif sunan Froyo’ya kadar pek çok seçeneğiyle de kahve deneyimine eşlik ediyor.

Kahve Dünyası, kahve kültürünü ve lezzetli anları paylaşmak isteyen herkesi Kahve Dünyası Zafer Plaza Meydan’a bekliyor.