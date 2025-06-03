  1. Ekonomim
  2. Ekonomik Veriler
  3. ENAG enflasyon oranını açıkladı
Takip Et

ENAG enflasyon oranını açıkladı

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Mayıs ayında enflasyon ENAG hesaplamalarına göre aylık bazda yüzde 3,66 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 71,23 oldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ENAG enflasyon oranını açıkladı
Takip Et

Bağımsız akademisyen ve ekonomistlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), mayıs ayı enflasyon hesaplamalarını açıkladı. Mayıs ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,66 artarken, yıllık enflasyon yüzde 71,23 olarak gerçekleşti.

Ekonomistlerin enflasyon beklentisi

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,10 arttığını tahmin etti. Forinvest Haber Anketi’nde de ekonomistlerin mayıs ayı TÜFE tahmini aynı şekilde yüzde 2,10 artış yönünde oldu.

Ekonomistlerin enflasyon beklentisi belli olduEkonomistlerin enflasyon beklentisi belli olduEkonomi
Küresel piyasalarda tarife belirsizliği: Yurt içinde enflasyon verisiKüresel piyasalarda tarife belirsizliği: Yurt içinde enflasyon verisiEkonomi
Enflasyon rakamları bugün açıklanacak: Beklentiler hangi yönde?Enflasyon rakamları bugün açıklanacak: Beklentiler hangi yönde?Ekonomi

 

Ekonomik Veriler
GSO Başkanı Ünverdi: Emek yoğun sektörlerde desteğe ihtiyaç duyuyoruz
GSO Başkanı Ünverdi: Emek yoğun sektörlerde desteğe ihtiyaç duyuyoruz
Gaziantep ihracatta 4,1 milyar doları aştı
Gaziantep ihracatta 4,1 milyar doları aştı
GAİB Mayıs ayı ihracat rakamlarını açıkladı
GAİB Mayıs ayı ihracat rakamlarını açıkladı
İşsizlik oranı nisan ayında arttı
İşsizlik oranı nisan ayında arttı
ANTEPSAN İSO 500 listesine girerek başarısını taçlandırdı
ANTEPSAN İSO 500 listesine girerek başarısını taçlandırdı
Kadooğlu Holding’in İSO 500 gururu
Kadooğlu Holding’in İSO 500 gururu