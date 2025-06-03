ENAG enflasyon oranını açıkladı
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Mayıs ayında enflasyon ENAG hesaplamalarına göre aylık bazda yüzde 3,66 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 71,23 oldu.
Bağımsız akademisyen ve ekonomistlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), mayıs ayı enflasyon hesaplamalarını açıkladı. Mayıs ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,66 artarken, yıllık enflasyon yüzde 71,23 olarak gerçekleşti.
Ekonomistlerin enflasyon beklentisi
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,10 arttığını tahmin etti. Forinvest Haber Anketi’nde de ekonomistlerin mayıs ayı TÜFE tahmini aynı şekilde yüzde 2,10 artış yönünde oldu.