  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Enflasyon rakamları bugün açıklanacak: Beklentiler hangi yönde?
Takip Et

Enflasyon rakamları bugün açıklanacak: Beklentiler hangi yönde?

Mayıs ayına ilişkin enflasyon rakamları bugün açıklanacak. Tüketici Fiyat Endeksi, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 3 artarken, yıllık bazda yüzde 37,86'ya gerilemişti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Enflasyon rakamları bugün açıklanacak: Beklentiler hangi yönde?
Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün, yılın beşinci enflasyon verilerini oluşturacak olan mayıs ayı enflasyon rakamları açıklanacak.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 3, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,76 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 37,86, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 22,5 olarak kayıtlara geçti.

Yıllık enflasyon TÜFE'de Aralık 2021'den bu yana en düşük oran olarak kayıtlara geçti. Bu oran, Aralık 2021'de 36,08 olarak tespit edilmişti.

Tüketici Fiyat Endeksi ocakta yüzde 5,03, şubatta yüzde 2,27, martta yüzde 2,46, nisanda yüzde 3 olarak gerçekleşmişti.

Beklentilerin ortalaması yüzde 2,10 oldu

Mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 23 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,10 oldu. Ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,80 ile yüzde 2,75 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,10), bir önceki ay yüzde 37,86 olan yıllık enflasyonun yüzde 36,17'ye ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi mayıs ayı itibarıyla yüzde 31,17 oldu.

Petrol fiyatı yükseldi, akaryakıta zam geldi! 3 Haziran 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıPetrol fiyatı yükseldi, akaryakıta zam geldi! 3 Haziran 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji'den 4 il için sarı kodlu sağanak yağış uyarısı! İşte il il hava durumu tahminleri...Meteoroloji'den 4 il için sarı kodlu sağanak yağış uyarısı! İşte il il hava durumu tahminleri...Gündem
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması | Gözaltına alınan 38 kişi adliyedeİBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması | Gözaltına alınan 38 kişi adliyedeGündem
TBMM Genel Kurulunda Meclis Başkanı seçimi gerçekleştirilecekTBMM Genel Kurulunda Meclis Başkanı seçimi gerçekleştirilecekGündem

 

Ekonomi
Ekonominin gündemi Ekonomi Masası'nda
Ekonominin gündemi Ekonomi Masası'nda
MHGF/Hüseyin Öztürk: İki yıl önce poliklinikteydik, şimdi yoğun bakımdayız
İki yıl önce poliklinikteydik, şimdi yoğun bakımdayız
255 STK ön yargıları yıkmak için bir arada
255 STK ön yargıları yıkmak için bir arada
Parasal sıkılaştırma firmalarda belirgin stres yaratmadı
Parasal sıkılaştırma firmalarda belirgin stres yaratmadı
14 sektör eksi yazdı, ihracat rekor kırdı!
14 sektör eksi yazdı, ihracat rekor kırdı!
Dezavantajlı bölgelere ekstra teşvikte dikkat çekici azalma
Dezavantajlı bölgelere ekstra teşvikte dikkat çekici azalma