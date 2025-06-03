  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Microsoft'ta işten çıkarma dalgası: 300’den fazla kişi işsiz kalacak
Takip Et

Microsoft'ta işten çıkarma dalgası: 300’den fazla kişi işsiz kalacak

Microsoft, operasyonlarını yeniden yapılandırma çabalarının bir parçası olarak yeni bir işten çıkarma dalgası başlatıyor. Süreçte, 300’den fazla kişi işten çıkarılacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Microsoft'ta işten çıkarma dalgası: 300’den fazla kişi işsiz kalacak
Takip Et

Microsoft, küresel iş gücünde gerçekleştirdiği son büyük kesintinin ardından yeni bir işten çıkarma dalgasıyla daha gündemde. Washington Eyaleti İstihdam Güvenliği Departmanı'na yapılan resmi başvuruya göre, teknoloji devi Redmond merkezinde 305 çalışanıyla yollarını ayırdı. Bu son gelişmeyle birlikte yalnızca son haftalarda Washington’daki toplam işten çıkarma sayısı yaklaşık 2.300’e ulaştı.

Şirket sözcüsü yaptığı açıklamada, bu son kesintilerin geçtiğimiz ay yapılan ve Microsoft’un küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 3’ünü — yani 6.000 civarında çalışanı — etkileyen toplu işten çıkarmalara ek olduğunu doğruladı.

Donanınhaber'in aktardığına göre sözcü, son kesintilerin Microsoft'un toplam işgücünün yüzde 1'inden “önemli ölçüde daha az” olduğunu söyledi ve “Dinamik bir pazarda şirketin başarısı için en iyi konuma gelmesi için gerekli organizasyonel değişiklikleri uygulamaya devam ediyoruz” dedi.

Yapay zeka teknolojilerinin bu kararlar üzerindeki etkisine dair doğrudan bir açıklama yapılmasa da, Microsoft genel stratejisinin çalışanların yeni teknolojilerle en anlamlı ve önemli işlere odaklanmasını sağlamak olduğu ifade edildi.

Şirket, uzun süredir iş gücünde zaman zaman revizyona gittiğini ve bu değişikliklerin iş ihtiyaçlarıyla uyumlu şekilde yapıldığını hatırlattı. Son kesintilerin arkasındaki ana amaç, yönetim katmanlarını sadeleştirerek daha hızlı hareket etmek ve süreçleri optimize ederek görevlerdeki örtüşmeleri azaltmak olarak açıklandı.

Petrol fiyatı yükseldi, akaryakıta zam geldi! 3 Haziran 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıPetrol fiyatı yükseldi, akaryakıta zam geldi! 3 Haziran 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
100 yıllık tarihinde ilk kez grev yapıldı! Ford'da işten çıkarmalar başlayacak100 yıllık tarihinde ilk kez grev yapıldı! Ford'da işten çıkarmalar başlayacakŞirket Haberleri
Şekerlemenin içinden uyuşturucu çıktı! 2 ülke daha toplatma kararı aldıJelibonun içinden uyuşturucu çıktı! 2 ülke daha toplatma kararı aldıDünya
Et ve Süt Kurumu'ndan kıyma fiyatlarına zamEt ve Süt Kurumu'ndan kıyma fiyatlarına zamEkonomi

 

Şirket Haberleri
Altınsoy, kalite ve hızlı tedarikle öne çıkıyor
Altınsoy, kalite ve hızlı tedarikle öne çıkıyor
Altınay Savunma Teknolojileri, Küresel İlk 100 Listesi’ne göz dikti
Altınay Savunma Teknolojileri, Küresel İlk 100 Listesi’ne göz dikti
Emirates, Şam seferlerine yeniden başlıyor
Emirates, Şam seferlerine yeniden başlıyor
L'Oréal Türkiye'den geleceğe yatırım
L'Oréal Türkiye'den geleceğe yatırım
KoçZer'den yeni nesil ajans modeli: Ingage artık OneIngage
KoçZer'den yeni nesil ajans modeli: Ingage artık OneIngage
Alp Özler Lojistik A.Ş.’den kadın sürücülere tam destek: Elazığ’da bir ilk gerçekleşti
Alp Özler Lojistik A.Ş.’den kadın sürücülere tam destek: Elazığ’da bir ilk gerçekleşti