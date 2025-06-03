Yapay zekâ tabanlı mesajlaşma uygulaması Mektup, 150 bin dolarlık yatırım aldı!

Tulpar Holding bünyesindeki Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF) Paradigma Kapital, yapay zekâ tabanlı çok dilli mesajlaşma uygulaması Mektup’a 150 bin dolarlık yatırım yaptı. Tulpar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çavuş, bu yatırımın yalnızca Mektup’un teknolojik gelişimini değil, aynı zamanda Türkiye’deki bilim temelli girişimlerin küresel pazarda yer bulma yolculuğunu da desteklediğini ifade etti. 96 farklı dilde sesli ve yazılı mesajları çevirebilen, hatta görüntülü görüşmeler sırasında bile gerçek zamanlı çeviri yaparak dil engellerini ortadan kaldıran ve kendi geliştirdiği dil modeli Mia ile güçlü bir yapay zeka asistanı olma potansiyeline sahip olan Mektup’un klasik mesajlaşma uygulamalarından farklı olarak, işitme engelli bireyleri kapsayan, gerçek zamanlı çeviri ve entegre asistan hizmetleri sunan bir platform olduğunu belirten Çavuş, uygulamanın metin, sesli mesaj, görüntülü arama ve işaret dili dönüşümü gibi alanlarda sunduğu anlık çeviri özellikleriyle farklı ihtiyaçlardan kullanıcıları ortak bir iletişim zeminde buluşturduğunu söyledi.

Ülke olarak yön verebiliriz

Mektup yatırımının, Tulpar Holding bünyesinde oluşturulan ve erken aşama teknoloji projelerine odaklanan Paradigma Kapital Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun ilk adımlarından biri olduğunu kaydeden Erkut Çavuş, fonun odak noktasının, yalnızca kârlı yatırım fırsatları olmadığını, aynı zamanda bilimsel üretimin ve bilgi temelli girişimciliğin sürdürülebilir bir geleceğe dönüştürülmesi olduğunu söyledi. Şu anda fonun yatırım radarında, sağlık ve yapay zekâ entegrasyonu, kuantum teknolojileri, savunma sanayi gibi ileri teknoloji alanlarında projeler yer aldığını belirten Erkut Çavuş, “Bununla birlikte, çalışmalarımızı bir ürüne, hizmete veya teknolojiye dönüştürme potansiyeli taşıyan farklı disiplinlerden bilim insanları ve girişimcilerle de görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Laboratuvarlarında geleceği inşa eden bilim insanlarını desteklemek, sadece finansal bir tercih değil; kalıcı bir toplumsal dönüşüm hedefidir. Bilimsel üretimi ticarileştirecek bu ekosistemi kurabilirsek, ülke olarak yalnızca takip eden değil, yön veren olma şansımız var.” dedi.

Farklı sektörlere uyum sağlıyor

Uygulamanın merkezinde yer alan LLM tabanlı yapay zekâ altyapısı Mia’nın yalnızca çeviri yapmakla kalmayıp, kültürel bağlamı analiz ederek kişiselleştirilmiş iletişim sunduğuna değinen Çavuş, Mia’nın öğrenen yapısıyla farklı sektörlere hızla uyum sağladığını vurguladı. Beta sürecinde 100 bini aşkın kullanıcıya ulaşan Mektup’un, işitme engellilere yönelik çözümleri, çok dilli asistan desteği ve kurumsal kullanım potansiyeliyle dikkat çektiğini belirten Çavuş, uygulamanın eğitimden sağlığa, turizmden iş dünyasına kadar geniş bir kullanım yelpazesinde test edildiğini ve başarı sağladığını ifade etti.

Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF) Nedir?

Girişim Sermayesi Yatırım Fonları (GSYF), büyüme potansiyeli yüksek girişimlere erken aşamada yatırım yapılmasını mümkün kılan profesyonel yatırım yapılarıdır.

Neden Önemlidir?

• Yenilikçi fikirlerin ölçeklenmesini sağlar.

• Erken yatırım yapanlara yüksek getiri potansiyeli sunar.

• Risk, profesyonel yönetişim ve portföy çeşitliliği ile dengelenir.

• Bireysel yatırımcılar için de erişilebilir hale gelmiştir.

GSYF’ler, geleceğin teknolojilerini ve girişimcilerini bugünden desteklemenin en etkili yollarından biridir. Ekonomik büyümeye katkı sağlar, inovasyon ekosistemini güçlendirir.