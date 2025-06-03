Turkcell’den 5G altyapısı için dünyada bir ilk

Türkiye’nin lider teknoloji şirketi Turkcell, Huawei iş birliğiyleFull Duplex Radyolink çözümünün dünyada ilk saha denemesini başarıyla tamamladı. Bu yenilikçi testte, E-band (80 GHz) spektrumunda tek link üzerinden 50 Gbps hıza ulaşıldı. Bu yeni nesil teknoloji, kablosuz iletimde ezber bozan bir yenilik olarak öne çıkarken, 5G altyapısının gelişimi açısından da kritik bir dönüm noktasını temsil ediyor.

Yeni nesil bağlantı teknolojisiyle 5G’ye hazırlık

Giderek artan video akışı, artırılmış gerçeklik (AR) ve düşük gecikmeli uygulamalar; iletişim altyapılarında daha yüksek kapasite ve hız ihtiyacını beraberinde getiriyor. Turkcell’in Huawei ile birlikte geliştirdiği Full Duplex Radyolink çözümü, bu ihtiyaca doğrudan cevap veriyor. 5G şebeke altyapılarında kullanılacak bu yenilikçi teknolojinin yüksek izolasyonlu entegre anten yapısı, gelişmiş spektrum verimliliği ve enterferans önleme algoritmaları sayesinde link başına 50 Gbps’lik veri iletimi sağlanabiliyor.

Güngör: Ülkemizin dijital altyapısını geleceğe hazırlıyoruz

Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör, dünyada bu teknolojiyle yapılan ilk uygulamanın Türkiye’de gerçekleştirildiğinivurgulayarak şöyle dedi: “Turkcell olarak hedefimiz, hem fiberleşmeyiartırmakhem de yeni nesil radyolink teknolojileriyle şebekemizi daha da güçlü kılmak. Bu vizyonla, kırsal alanlardan zorlu coğrafyalara kadar geniş kapsama alanlarında hızlı, sürdürülebilir ve verimli bağlantılar sunmayı amaçlıyoruz.Huawei iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz bu test, ülkemizin dijital altyapısını geleceğe hazırlama vizyonumuzun somut bir yansıması.Full Duplex teknolojisi sayesinde 50 Gbps’ye varan hızlarla, kullanıcılarımızın artan veri ihtiyacına daha güçlü yanıt verebileceğiz. 5G şebekede yaklaşık 10 bin kullanıcının aynı anda ses ve data hizmeti almasını mümkün kılarak, artan veri ihtiyacını karşılamamıza olanak tanıyan bu testhem hazırlıkları süren5G teknolojisi hem de müşterilerimizin dijital beklentileri için kritik bir önem taşıyor.”

Jeng: 5G altyapısının temelini atıyor

Huawei Radyolink Ürün Grubu Başkanı James Zeng ise şunları söyledi: “Her iki marka da Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğunu desteklemeye ve ülkenin dijital çağda küresel liderliğe ulaşmasına katkı sağlamaya kararlılıkla devam ediyor. Turkcell ile birlikte dünyanın ilk Full Duplex Radyolink çözümünü hayata geçirmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. E-band üzerinde 50 Gbps’ye ulaşan bu başarı, Türkiye’nin dijital dönüşümünü hızlandırırken, 5G altyapısının da temelini atıyor. Aynı zamanda bu gelişme; ekonomik büyümeve toplumsal kalkınmayı da destekleyecek güçlü bir zemin oluşturuyor.”

Full Duplex Radyolink testi nedir?

Bu teknoloji, kablosuz iletişimde kullanılan mikrodalga bağlantıların aynı frekans üzerinde eşzamanlı veri gönderme ve alma (transmit/receive) kapasitesine sahip olmasını sağlar. Bu da veri verimliliğini ciddi oranda artırırken, ağ performansını güçlendirir.