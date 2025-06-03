Altınsoy, kalite ve hızlı tedarikle öne çıkıyor

EKONOMİ / ANKARA

Elektrik altyapısında ihtiyaç duyulan orta gerilim (OG) transformatörleri, farklı türlerde pano ve bağlantı ekipmanları üretiminin yanı sıra mühendislik hizmetleri de sunan Altınsoy Enerji, bir yandan ürün gamını genişletirken bir diğer yandan da stok yapısını güçlendiriyor.

Yerli imkanlar ile orta gerilim transformatör çeşitleri ürettiklerini ve ihtiyaçlara cevap verdiklerini söyleyen Altınsoy Enerji Genel Müdür Yardımcısı Kadir Eğin, önümüzdeki dönemde ihracata ağırlık vereceklerini ifade etti. Firma bu kapsamda Avrupa’ya yönelik teknik yeterliliğini artırmak için kalite belgelendirme süreçlerini hızlandırdı.

Küresel normlara uygun üretim yaptıklarının altını çizen Kadir Eğin, “Yatırımcılara, yüksek kaliteli ürünleri yerli üretim avantajı ile kısa sürede tedarik ediyoruz. Uzun süreli tedarik problemlerinin önüne geçiyoruz” dedi.

“Transformatörler mühendislik gücümüzü yansıtıyor”

Bir mühendislik şirketi olduklarının ve mühendislik yetkinliği ile öne çıktıklarının altını çizen Kadir Eğin, “Transformatör üretimi bizim mühendislik gücümüzü en iyi yansıtan alan. Projeye özel, uzun ömürlü ve kayıpları minimize eden çözümler üretiyoruz. Üretimde kalite ve sürekliliği sağlıyoruz. Üretim bandımızda orta gerilim dağıtım transformatörlerinden alçak gerilim (AG) elektrik dağıtımında kullanılan bağlantı elemanlarına kadar birçok ürün yer alıyor” açıklamasını yaptı.

“Çözüm ortağı yaklaşımını benimsiyoruz” Mobil ve kompakt köşkler, ayırıcı, seksiyoner ve AG yük ayırıcı sistemleri, AG dağıtım panoları ve cam elyaf takviyeli polyester panolar, enerji izleme sistemleri, astronomik zaman rölesi, enerji analizörleri, kablo bağlantı ekipmanları, SKP pabuçlar, hat klemensleri, izoleli ve bimetal çözümleri Altınsoy Enerji tarafından piyasaya sunulan ürünler arasında yer alıyor. Sadece ürün değil, aynı zamanda sistem çözümleri sunduklarını aktaran Kadir Eğin, “Sahada karşılaşılan her zorluğu doğru mühendislik ve yerli üretimin gücüyle aşıyoruz. Projeye özel teknik destek, saha uyumu ve sonrasındaki servis hizmetleri ile çözüm ortağı yaklaşımını benimsiyoruz” diye konuştu.