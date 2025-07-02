Türkiye’nin önde gelen inşaat şirketinin iflasına karar verildi

Gayrimenkul sektöründe hareketliliğin güçlü olduğu 2000’li yılların ortasında öne çıkan firmalardan biri de Fi Yapı’ydı. Şirket; Fi Tower, Fi Side, Fi Life, Fi Yaka gibi projelerde binlerce konutun üretimine başladı. Bir dönem Beşiktaş’ın stadyumuna da adını veren Fi Yapı, hızlı büyüme planının yanı sıra, kimi projeleri için belediyelerin verdiği emsal iptal kararlarının kurbanı oldu.

6 yıl TMSF denetiminde kaldı

HalkTV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, uzun bir süre, yarım kalan projelerini tamamlamaya çalışan şirket, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası çok daha sancılı bir sürecin içine düştü. Şirket sahibi Fikret İnan hakkında dava açıldı; Fi Yapı da TMSF denetimine geçti. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada İnan beraat etti, şirket de 2022’de kendisine iade edildi.

"TMSF kayyumları projeyi talan etmiş"

Ancak anılan 6 yıllık süreç, şirketin içinde olduğu darboğazı çok daha derinleştirdi. Şirketin konu ile ilgili geçen 13 Şubat günü yaptığı yazılı bir açıklamada, 3 bin 296 daire ve dükkânı kapsayan Fi Side projesine atıf yapılarak “Projemiz 6 sene TMSF kayyumlarınca talan edilmiştir. Şirketimizi iade aldıktan sonra, şantiyede oluşan zararları 4 kişilik bilirkişi heyeti tarafından tespit ettirdik. 2022 yılı Ağustos ayındaki rakamlarla 369 milyon 180 bin TL hasar tespiti yapıldı” denildi.

Daire alanlar iflas davası açtı

Binlerce daire ve dükkânın olduğu Fi Side projesinin tamamlanması için bir dizi arayış ve inşaat şirketi ile görüşme yürütülürken, geçen 5 Şubat günü kritik bir dava açıldı. Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesinde görülen davayı, şirketten daire alan Suna Göksu ile Tuncay Zaptiye açtı. İflas istemli davada, şirketin iflasına karar verilmesi istendi.

"Şirket borca batık değil"

Fi Yapı AŞ adına mahkemeye sunulan savunmada ise özetle, “Müvekkil şirket, huzurdaki davacılar dışında birçok müşterisi ile gayrimenkul satış sözleşmesi imzaladı. Müvekkil şirket, söz konusu projelere başlayarak yüzde 60 aşamasına getirdi. Bir takım kurum ve kuruluşlar tarafından müvekkil şirketin inşai faaliyetler gerçekleştirmesi engellendi. Şirket borca batık değil, faaliyetlerine de devam ediyor” denildi.

İflasına karar verildi

Mahkeme, 12 Haziran günü bugüne değin binlerce daire ve dükkân inşa eden Fi Yapı AŞ’nin iflasına karar verdi. İflas kararına, şirket avukatları itiraz etti.