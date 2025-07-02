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Migros’tan yerli patatese ve sürdürülebilir üretime destek

Yerli ürünlerin üretim ve satışına verdiği katkıları sürdüren Migros, bu kez de Türkiye’nin patates üretim merkezlerinden biri olan Niğde’de yerli üretimin artırılmasına destek verdi. Migros, Niğdeli patates üreticilerinin İyi Tarım ve Organik Tarım uygulamalarıyla ürettiği ürünleri raflarına taşımak üzere önemli bir iş birliği yaptı.

Haber Merkezi
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Migros’tan yerli patatese ve sürdürülebilir üretime destek
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Migros, yerli ürünlerin üretim ve satışına verdiği katkılara bir yenisini ekledi. Türkiye’nin patates üretim merkezlerinden biri olan Niğde’de yerli üretimin artırılmasına destekleyen Migros, İyi Tarım ve Organik Tarım kriterlere uygun şekilde üretilen ürünlerini satışa taşıyacak.

Migros bu kapsamda; Niğde Valiliği koordinasyonunda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, ZZEF ve Gürata ile Niğde’nin tarımsal potansiyelini daha geniş kitlelere ulaştırmak ve sürdürülebilir üretimi desteklemek amacıyla önemli bir iş birliği protokolüne imza attı.

Protokol çerçevesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemine dahil üreticilerin kooperatifler ve birlikler aracılığıyla gerçekleştireceği üretimin desteklenmesi, yerli ve milli patates çeşitlerinin üretiminin artırılması, kalite standartlarının yükseltilmesi ve ulusal pazara sunulması hedefleniyor. Üretim planlaması, eğitim ve teknik destek süreçleri ise İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yürütülecek.

Bu iş birliği ile Migros, sürdürülebilir tarım anlayışının yaygınlaştırılması, küçük aile işletmelerinin güçlendirilmesi ve Niğde’nin tarımsal üretim gücünün ulusal ölçekte değer bulmasına katkı sağlıyor.

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