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Havalimanında bulduğu 10 bin doları sahibine teslim etti

Havalimanı çalışanı unutulan 10.000 doları sahibine teslim etti.

Haber Merkezi
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Havalimanında bulduğu 10 bin doları sahibine teslim etti
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İstanbul Havalimanı yolcu indirme katında bulunan ve içerisinde 10.000 dolar nakit para ile çeşitli değerli eşyalar bulunan bir çanta, HAVAİST personeli Mehmet Yıldız tarafından fark edilerek sahibine eksiksiz bir şekilde teslim edildi.

Çantayı bulan personel, durumu hızla üstlerine bildirerek çantanın güvenliğini sağladı. Ardından kimlik kontrolü ve içerik sayımı yapılarak çanta, sahibine hiçbir eksiği olmadan teslim edildi.

Otobüs firması, bu örnek davranıştan dolayı ilgili çalışanları ödüllendirirken HAVAİST’in kamuoyundaki güvenilirliğini pekiştirdiğini vurguladı.

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