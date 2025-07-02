Ekonomist Hakan Kara: Faiz yüzde 50’ye çıktı, doğalgaza yüzde 149 zam geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, son doğalgaz zammının ardından dikkat çeken bir yorumda bulundu. Kara, faizlerin zirveye ulaştığı Mart 2024’ten bu yana doğalgaz fiyatlarının yaklaşık yüzde 150 oranında arttığını ifade etti.

Doğalgaz fiyatları yüzde 149 oranında artırıldı

Hakan Kara doğalgaz fiyatlarındaki artışı sosyal medya hesabından değerlendirdi. Kara, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Enflasyonla mücadele için Mart 2024’te faizlerin yüzde 50’ye yükseltildiği tarihten bu yana doğalgaz fiyatları yüzde 149 oranında artırıldı.”

Hakan Kara’nın vurguladığı bu oran, Merkez Bankası’nın mart ayında politika faizini yüzde 50 seviyesine yükselttiği tarihten bu yana geçen dört aylık dönemde enerji maliyetlerindeki artışın boyutuna dikkat çekti.

Politika faizi, Mart 2024'te %50'ye yükseltildi

2023 Haziran ayında Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Mehmet Şimşek'in öncülüğünde uygulanan sıkı para politikası çerçevesinde, enflasyonla mücadele amacıyla kademeli faiz artışlarına gidildi. Politika faizi, Mart 2024'te %50'ye yükseltildi ve bu tarihten itibaren %46 seviyesinde sabit tutuluyor.

Ancak faizlerin yükselmesine rağmen, özellikle enerji ve temel tüketim ürünlerindeki fiyat artışları devam ediyor. Bu durum, halkın alım gücünü olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.