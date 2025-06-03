TCMB haziranda faiz indirecek mi? Yabancı kurumdan yeni tahmin

Capital Economics'ten Nicholas Farr, Türkiye'de faiz oranlarının bu ay düşürülmesinin ihtimal dışı olmadığını savundu.

Bugün açıklanan verilerle Türkiye'de yıllık enflasyon nisandaki yüzde 38 seviyesinden, mayıs ayında yüzde 35'e yakın bir oranda gerileyerek, ekonomistlerin tahmininden daha büyük bir düşüş gösterdiğine işaret eden Farr, bunun Merkez Bankası'nın borçlanma maliyetlerini yakında düşürmeye başlayabileceğine dair güvenini artırması gerektiğini söyledi.

Politika yapıcılar, geçen yılın sonunda faiz oranlarını düşürmeye başladı ancak, nisan ayında Türk lirasını vuran piyasa endişelerine yanıt olarak politika faizini tekrar yüzde 46 seviyesine yükseltmek zorunda kaldı.

Farr, Capital Economics'in daha önce faiz indirimlerinin üçüncü çeyrekte yeniden başlayacağını beklediğini, ancak bu ay bir indirimin artık mümkün olduğunu vurguladı.