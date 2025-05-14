TTSİS/Nevzat Seyok: Sektör ciddi bir küçülme riskiyle karşı karşıya

SADİ ÖZDEMİR

Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası (TTSİS), 29 Nisan’da gerçekleşen Genel Kurulda yeni Yönetim Kurulunu seçti. Dün düzenlenen ilk Yönetim Kurulu Toplantısında da Karsu Tekstil CEO’su Nevzat Seyok, TTSİS Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi. Böylece zor bir dönemde bayrak, yeni yönetime devredildi. Yeni Yönetim, işçi sendikalarıyla el birliği içinde bu zor günleri atlatacağına, sektörün güçlü günlerine geri döneceğine inanıyor.

TTSİS Başkanı Nevzat Seyok, “Ekibimizin çoğunluğu önceki yönetimde olan arkadaşlarımızdan oluşmakla birlikte, bazı yeni isimler de yönetime katıldı. Kendilerinin yeni fikirleriyle üyelerimize daha fazla ve etkin hizmetler sunmayı umuyoruz” dedi. Tekstil ve hazır giyimin üretim, istihdam ve ihracatta ülke sanayisinde lokomotif görevi üstlendiğini hatırlatan Başkan Seyok, şöyle devam etti:

“Tekstil ve hazır giyim sektörümüzün belki de en zor dönemini yaşıyoruz. Küresel ölçekte yaşanan ekonomik durgunluk, ticaret savaşları ve jeopolitik gerginlikler; ülke ölçeğinde ise yüksek enflasyonla artan maliyetler sebebiyle oldukça zorlu bir süreçten geçiyoruz. Tüm bunların sonucunda, uluslararası müşterilerimizden gelen siparişler azalıyor, diğer tedarikçi ülkelerle paylaştığımız pasta küçülüyor. Bunun üstüne, bu pastadaki bizim payımız da ülkemizin ekonomik koşullarından dolayı zayıflayan rekabet gücümüz sebebiyle ciddi bir küçülme riskiyle karşı karşıya.

İstihdam ve şirket sayısı azalıyor

Özellikle uluslararası rekabette en önemli girdi kalemi olan işçilik maliyetlerimiz, rakibimiz ülkelerin çok çok üzerine geçti. Bu sebeple her gün sektörümüzün köklü sanayicilerinin küçülmeye gittiğini, hatta sektörden çıktığını duymak bizleri üzüyor. Uzun yıllardır 1.3 milyon civarında seyreden istihdam artık 900 binlere düştü. Sektörümüzde faaliyet gösteren irili ufaklı şirket sayımız da son iki yılda 65 binden 57 bine geriledi. İşte bu şartlar altında yeni dönem, yani önümüzdeki 3 yıl geçerli olacak, toplu iş sözleşmesi görüşmelerini yürütüyoruz. Sendikamızın doğal partneri işçi sendikalarımızın da bu zor ve geçici durumu fabrikalarda her gün yaşayıp görerek farkında olduğunu düşünüyoruz. Üretimimizin en önemli paydaşı olan emekçilerimizle el ele bu dönemi atlatacağımıza; Sendikamızın kurulduğu 1961 yılından bu yana olduğu gibi, hem işçimizi hem işverenimizi koruyup kollayan bir sözleşmeyi bağıtlayacağımıza inancımız tamdır.

Ekstra teşvikler sağlanmalı

Bir yandan bu ana görevimizi yürütürken, bir yandan da sektörümüzün bu zor dönemi daha fazla kayıp vermeden atlatması için talep ve ihtiyaçlarımızı Hükümetimiz nezdinde karar vericilerle paylaşmaya devam ediyoruz. Ülkemizin istihdam, üretim, dış ticaret fazlası, katma değer gibi pek çok göstergesinde çok kritik bir rol oynayan sektörümüzün, bu dönemde ekstra teşviklerle desteklenmesi, özellikle işçilik içindeki maliyetlerde indirimler sağlanması bugünlerde sanayicimizi bir nebze rahatlatacaktır. Rekabetçi bir kur politikası da tüm ihracatçı sektörlerimizin ortak beklentisidir. Bu sektör, kendisine sağlanan destekleri yarattığı istihdam ve üretimle, ülkemize değer olarak misliyle geri vermiştir, vermeye devam edecektir. Sendika olarak bu zorlukların geçici olduğuna, siparişler geri gelip ekonomik göstergelerimiz dengeye geldiğinde, sektör olarak tam entegre yapımızla eski gücümüze kavuşacağımıza inanıyoruz. İçinde bulunduğumuz zorlu rekabet koşulları altında yapılacak Toplu İş Sözleşmesi müzakerelerini Yeni Yönetim yürütecek. Yeni Yönetim işçi sendikalarıyla el birliği içinde bu zor günleri atlatacağına, sektörün güçlü günlerine geri döneceğine inanıyoruz.”

TTSİS’in 29 Nisan’da yapılan genel kurulunda yeni yönetim kurulu belirlendi. Yeni yönetim kurulu ilk toplantısında da sendika başkanlığına Nevzat Seyok seçildi.

TTSİS’in yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Asil: Nevzat Seyok/Karsu Tekstil, Tansel Özenbay/Kasar Dual Tekstil, Mustafa Denizer /Diktaş Dikiş İplik, Mehmet Orhan Harmancı/Harmancı Etiket Fab., Cengiz Taş/Aksa Akrilik Kimya, Yaşar Küçükçalık/Lüks Kadife, Hacı Nuri Öztaşkın/Yataş Yatak ve Yorgan, Mustafa Sürmegöz/Yünsa, İsrafi l Uçurum/Bossa. Yedek: Muharrem Hilmi Kayhan / Söktaş Tekstil, Ahmet Hamdi Topbaş/Bahariye Mensucat, Bahadir Aksoy/ Merinos Halı, Ali Fuat Yılmaz/Herboy Örme, Metin Saftekin/Roja Örme, Kaan Boyner/Dore Mensucat, Eray Karaduman/Kordsa Teknik Tekstil, Harun Tavaşi/Genel Tekstil, Ersen Çelik/İşbir Sentetik Dokuma.

TTSİS, 65 yılda 26 toplu sözleşme imzaladı

İşçi ve işveren örgütleri, ülkemizdeki çalışma hayatının iki önemli ve eşit tarafıdır. Tarafların kendilerini temsil eden örgütler etrafında bir araya gelmelerinin tarihi ahilik, lonca gibi kurumlara ev sahipliği yapan topraklarımızda çok gerilere gitse de bugünkü endüstri ilişkileri açısından bakıldığında geçtiğimiz yüzyıla dayanıyor. 1960’ların başında ülkemizde yeniden şekillenen sanayi politikaları ile işveren sendikaları kurulmaya başlandı ve Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası da 1961 yılında, ilk kurulan işveren sendikalarından biri oldu. Sendika, 65 yıllık tarihinde işçi sendikalarıyla 26 kez Toplu İş Sözleşmesi imzalamış, sektörde çalışma hayatına yön veren, iş barışına hizmet eden çok önemli bir kurum olarak öne çıkıyor. Endüstri ilişkilerinin önemli bir tarafı olmanın yanında üyelerini uluslararası rekabet güçlerinin artırılması için de destekliyor, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik alanlarında onlara rehberlik ediyor. Sendika, aynı zamanda sektörün taleplerini çözüm önerileriyle birlikte karar verici makamlara iletiyor. Uluslararası arenada da aktif olan Sendika, üyelerini Uluslararası Tekstil Üreticileri Federasyonu ITMF, Avrupa Hazır Giyim ve Tekstil Konfederasyonu EURATEX, Uluslararası Yünlü Tekstiller Örgütü IWTO’da da temsil ediyor.

Yeni Yönetim Kurulu üyeleri, ilk ve en önemli görev olarak, 27. Dönem Toplu İş Sözleşmesi müzakerelerini sürdürecek. Bu sözleşme, TTSİS üyeleri bünyesinde örgütlü çalışan binlerce işçinin önümüzdeki 3 yıl için çalışma koşullarını belirleyecek ve sektördeki ücretler, yan haklar gibi uygulamalar için referans niteliğinde olacak. Başka pek çok işyerindeki bireysel sözleşmelerin, TTSİS’in üç işçi sendikası ile imzaladığı Grup Toplu Sözleşmesi’ni takip ettiği biliniyor.

Yeni seçilen TTSİS Yönetimi, bu sürece oldukça zorlu koşullar altında giriyor. Yaklaşık iki yıldır gerek küresel, gerek yerel şartlar sektörde pek çok işletmeyi küçülme noktasına getirirken, istihdamda ciddi düşüşler yaşanıyor. Oysa ki Türkiye elyaftan son ürüne kadar tam entegre üretim kapasitesiyle, uluslararası alıcılar ve markaların tedarik zincirlerinin çok kritik bir parçası. TTSİS’nin yeni Yönetim Kurulu üyeleri, bu müzakere döneminin zorlu olacağının farkında olduklarını belirtiyor ve sektördeki en ufak hareketlenmeleri yakından hisseden işçilerin temsilcileri işçi sendikaları ile el ele vererek bu zor zamanları aşacaklarına inanıyor.

Ahmet Hamdi Topbaş: Yeni yönetimin orta yolu bulacağına inancım tam

TTSİS 25. Ve 26. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı ve Bahariye Mensucat Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Topbaş, sendikanın iki dönem boyunca yönetim kurulu başkanlığını gururla yürüttüğünü belirterek şöyle konuştu: “Yönetim Kurulu’nda birlikte çalıştığım arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunarım. Geçen dönem, yani 26. Dönem Toplu Sözleşmemizi Nisan 2022’de üretimin pandemi öncesi rakamları yakaladığı, sektörümüzde siparişlerin tekrar geldiği, ekonomilerde ibrelerin tekrar yukarı doğru döndüğü olumlu bir dönemde imzalamıştık. Hem işçilerimizi hem işverenlerimizi memnun eden bir sözleşmeye imza atmıştık. Yeni müzakere dönemine maalesef zor şartlar altında giriyoruz. Bayrağı devrettiğimiz yeni Yönetim Kurulu’na güç ve başarılar diliyorum. Yine işçilerimizi zorlu ekonomik koşullara ezdirmeyen, işverenin de rekabet gücünü koruyan bir orta yolu bulacaklarına inancım tamdır. Ben de yine Kurul’da elimden gelen desteği vermeye devam edeceğim.”

Mustafa Sürmegöz: İşletmelerimizi ayakta tutmak adına sağduyulu olmak büyük önem taşıyor

TTSİS Yönetim Kurulu Üyesi, Yünsa Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sürmegöz de sendikanın 27. Döneminin, tüm sektöre ve üyelere hayırlı olmasını temenni ederek bu dönemde de Yönetim Kurulu’nda yer almasının büyük bir onur ve sorumluluk olduğunu söyledi. Sürmegöz şunları söyledi: “Yünsa’da sürdürülebilirlik konusunu öncelikli olarak ele alıyor ve bu alanda ciddi yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Sektörümüzün geleceği için vazgeçilmez olan sürdürülebilirlik çalışmalarında üyelerine destek sağlayan Sendikamızın, bu dönemde de bu konuya olan hassasiyetini devam ettireceğine yürekten inanıyorum. Yeni dönemde Yönetim Kurulumuzun en öncelikli ve acil görevi, bizlere yetki veren üyelerimiz adına, toplu iş sözleşmesi müzakerelerinde işveren tarafını temsil etmekle birlikte çalışanlarımızın da haklarını gözetmek olacaktır. Tekstil ve hazır giyim sektörümüzde yaşanan zorluklar göz önüne alındığında, hem işveren hem işçi sendikaları açısından oldukça hassas bir süreçle karşı karşıyayız. Şirketlerin kapanma riskiyle karşı karşıya kaldığı, istihdam kayıplarının yaşandığı bu dönemde, işletmelerimizi ayakta tutmak adına sosyal diyalogun tüm taraflarının elini taşın altına koyarak ortak bir anlayışla ve sağduyuyla, birlikte hareket etmesi büyük önem taşımaktadır. Türkiye, uzun yıllardır küresel tekstil değer zincirinde üst sıralarda yer alan güçlü bir tekstil ülkesidir. Ne sanayicilerimiz, ne emekçilerimiz, ne de uluslararası müşterilerimiz bu sektörden vazgeçebilir. İşçilik maliyetleri avantajını yitirmiş olsak da, yüksek üretim standartlarımız, yatırımlarımız, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik düzeyimiz ve sosyal imkânlarımız sayesinde ihracat pazarlarında hâlâ güçlü bir konumdayız. İnanıyorum ki, Sendikamızın kararlı liderliğiyle bu zorlu süreci en az kayıpla geride bırakacak, sektörümüzü tekrar istihdamı, katma değeri ve dış ticaret fazlasıyla eski gücüne kavuşturacağız. Zor günleri hep birlikte aşacak, sektörümüzü yeniden büyüteceğiz.”

Eray Karaduman: Sağlıklı çalışma diyalogları korunacak

TTSİS Yönetim Kurulu Üyesi ve Kordsa İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı, Kordsa Amerika Inc. Bölge Genel Müdürü Eray Karaduman, “Sendikamızdaki yeni görevimizde, sektörümüzün sürdürülebilirliği ve rekabetçiliği adına en temel önceliğimiz, sendikalarımız ve çalışanlarımızla kurduğumuz yapıcı diyalog ve sağlıklı çalışma ilişkileri dinamiklerinin korunmasıdır. Önümüzdeki dönemde, ülkemiz tekstil sanayisine uzun vadeli katkı sağlayacak toplu iş sözleşmesi sürecinin tüm taraflarla yapıcı bir şekilde tamamlanmasına büyük önem veriyoruz” dedi.