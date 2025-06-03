HRSoprano AI ilk ürünü Team Sense ile kurum kültürü yönetiminde yeni bir dönem başlatıyor

İnsan kaynakları alanında çalışan deneyimi ve operasyonel verimlilik üzerine ürün ve hizmetler geliştiren HRSoprano AI, ilk ürününü tanıttı. Kurumların kültürel nabzını anlık olarak tutmayı mümkün kılan, yapay zekâ destekli geri bildirim platformu TeamSense, Türkiye pazarına hızlı bir giriş yaptı. Aldo Türkiye ve İngiltere gibi perakende sektörünün öncü markalarıyla çalışmaya başlayan HRSoprano AI, geleneksel çalışan anketlerinin yerini gerçek zamanlı, anonim ve sürekli geri bildirim mekanizmalarıyla doldurmayı hedefliyor.

Geleneksel yöntemler sıklıkla düşük katılım oranları, geç gelen sonuçlar ve uygulanamayan verilerle eleştirilirken, HRSoprano AI bu süreci kökten değiştiriyor. Platform, çalışanlarla WhatsApp, Slack, Microsoft Teams gibi günlük kullanılan iletişim araçları üzerinden sohbet bazlı ve anonim geri bildirimler toplayarak, yöneticilere aksiyona dönüştürülebilir raporlar sunuyor.

HRSoprano AI CEO’su İpek Ötügen Dinçer, bu dönüşümün önemini şöyle özetliyor:

“Yılda bir yapılan anketlerle çalışan motivasyonunu, esenliğini, kurum kültürünü yönetmek, bir gemiyi ayda bir pusulaya bakarak yönlendirmeye benziyor. Oysa organizasyonlar 7/24 yaşayan yapılardır. HRSoprano AI, bu dinamiği yakalayarak yöneticilere gerçek zamanlı içgörüler sunuyor, yapay zeka destekli analizleriyle sadece sorunları değil, fırsatları da ortaya çıkarıyor. Biz insanlar için, insanlarla birlikte çalışıyoruz. Ama yapay zekâ desteğiyle yapıyoruz. HRSoprano AI, çalışanların dinlendiğini hissettiği, yöneticilerin ise kültürel kör noktaları görebildiği bir sistem sunuyor. Bu da doğrudan bağlılık, motivasyon ve verimliliğe yansıyor. Platformun etkisi yalnızca teknolojiyle değil, insan odaklı yaklaşımıyla da öne çıkıyor.”

Organizasyonel kültür sensörü

HRSoprano AI, çalışan deneyimini sürekli takip eden bir “organizasyonel kültür sensörü” gibi çalışıyor. Yapay zekâ destekli sohbetler aracılığıyla çalışanların duygu durumu, memnuniyet seviyesi ve gelişim ihtiyaçları gibi konularda sürekli veri toplanıyor. Bu veriler anonimleştirilerek yöneticilere sunuluyor ve anlamlı aksiyonlara dönüştürülüyor.

HRSoprano AI CEO’su İpek Ötügen Dinçer, bu yaklaşımın etkisini şöyle anlatıyor: Bir müşterimizde sadece iki hafta içinde tükenmişlik riski olan ekipleri tespit ettik. Erken müdahaleyle devamsızlık oranı azaldı, çalışan memnuniyeti arttı. Bu veriler yalnızca performans değil, insan sağlığı için de kritik.

Kurulumu kolay, etkisi hızlı

HRSoprano AI, organizasyonlara entegre olmak için uzun süren eğitimlere ya da teknik kurulumlara ihtiyaç duymuyor. Kısa bir sürede devreye alınabilen sistem, ilk haftada yüzde 70’in üzerinde çalışan katılımı sağlayabiliyor. Karmaşık teknolojiler değil, sezgisel çözümler sunuyor. Çalışanların zaten kullandığı platformlara entegre olarak, geri bildirimi günlük hayatın bir parçası haline getiriyor. Kullanıcı deneyimini sadeleştirmeye özel önem veriyor.

Gelecek, dinleyen kurumların olacak

HRSoprano AI’nin Türkiye’de gördüğü ilgi, kurumların insan odaklı dönüşüme duyduğu ihtiyacın bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Dinçer’e göre, artık çalışan bağlılığını artırmak için yılda bir yapılan memnuniyet anketleri yeterli değil: “Kurumlar için en büyük risk, çalışanların ne hissettiğini geç fark etmek. HRSoprano AI ile artık hiçbir şey geç kalmadan fark ediliyor, çözüm hızla geliyor. Bu sadece bir teknoloji değil; yeni bir iş yapma biçimi.”