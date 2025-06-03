Muğla Marmaris'te 5,8 büyüklüğünde deprem: 69 yaralı, panik atak geçiren bir kız hayatını kaybetti

Akdeniz ve Ege Denizi'nde deprem hareketliliği devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde saat 02.17’de merkez üssü Muğla’nın Marmaris ilçesine 10.43 km mesafede olan 5.8 (Mw) büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin 67,91 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Deprem 5 ilde hissedildi

AFAD "Akdeniz, Muğla Marmaris açıklarında saat 02:17'de meydana gelen ve Muğla, Aydın, Denizli, Manisa ve İzmir illerimizde hissedilen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.” açıklamasını yaptı.

Bakan Kurum: Ekiplerimiz saha tarama çalışmalarına başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Akdeniz açıklarında meydana gelen ve çevre illerde hissedilen 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında hasar tespit ekiplerimiz saha tarama çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar herhangi bir yıkım tespit edilmedi. Depremde Fethiye'de, panik atak geçirerek hayatını kaybeden 14 yaşındaki Afranur Günlü evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Yine panik ve yüksekten atlama sonucunda yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar temenni ediyorum. Tüm vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun." ifaelerine yer verdi.

İşte deprem anı...

Muğla'da 69 kişi yaralandı, panik atak geçiren bir kız çocuğu kurtarılamadı

Muğla Valisi İdris Akbıyık, "Depremden şu ana kadar 69 vatandaşımız etkilenmiştir. 10 vatandaşımız ambulans ile 45 vatandaşımız ayaktan olmak üzere toplam 55 vatandaşımız hastanelere başvurmuştur. 14 vatandaşımız hastaneye nakil edilmeyi kabul etmeyip, yerinde tedavi edilmiştir. 1 hastaya yatış yapılmıştır. 46 hastanın acil serviste tetkik ve tedavileri devam etmektedir. 8 hasta taburcu edilmiştir. Fethiye ilçemizde depremde panik atak geçirerek hastaneye getirilen 14 yaşındaki bir evladımız, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı" dedi.

Depremin ardından kentte enerji arzı ve altyapısında, doğal gaz arzında, içme suyu ve kanalizasyon altyapısında genel hayatı etkileyecek olumsuzluk yaşanmadığını bildiren Akbıyık, şehir genelinde yerleşim bulunan binalarda yıkımın söz konusu olmadığını dile getirdi.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü depremi şiddetli şekilde hissettiklerini, ekiplerinin sahada olduğunu belirtti. Ünlü düşme ve panik atak nedeniyle hastaneye başvuranlar olduğunu belirtti .

Bakan Yerlikaya'dan deprem açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Marmaris açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin, çevre illerden de hissedildiğini belirtti.

Yerlikaya, depremle ilgili Muğla Valiliği koordinasyonunda, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına devam ettiğini vurgulayarak, "İlk belirlemelere göre şehir genelinde yerleşim bulunan binalarda bir yıkım söz konusu değildir. Depremde Fethiye'de panikatak nedeniyle 14 yaşındaki Afranur Günlü isimli kızımız hastaneye kaldırılmış ancak tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir" ifadelerini kullandı.

Muğla ve ilçelerinde panik ile yüksekten atlama sonucu yaralanan 69 vatandaştan 14'ünün tedavilerinin mahallinde yapıldığını aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"8 kişinin tedavileri ayakta yapılarak taburcu edilmiştir. 46 vatandaşımızın tetkik ve tedavileri acil serviste devam etmektedir. Hayatını kaybeden Afranur evladımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

İzmir Valisi: Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi

İzmir Valisi Süleyman Elban "AFAD verilerine göre, Muğla’nın Marmaris ilçesinde İzmir’de de hissedilen 5.8 büyüklüğünde bir #deprem meydana gelmiştir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiş olup, bölgede tarama çalışmaları devam etmektedir. Tüm ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." dedi.

Deprem İzmir'de kameraya böyle yansıdı

Şükrü Ersoy: Rodos açıklarındaki yer kabuğunda yaşanan depremdir

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "5.8 büyüklüğünde Akdeniz açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle herkese geçmiş olsun. Umarım yıkım yoktur. Türkiye'nin yer kabuğu içerisindeki bir deprem değil. Rodos açıklarındaki yer kabuğunda yaşanan depremdir. Bu depremlerde mutlaka birçok bölgelerden hissedilebilir." dedi.

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