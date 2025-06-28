İddia: Kılıçdaroğlu, CHP'lilere 'Mitinglere gerek yok, konu Ekrem Bey ile hukuk arasında' demiş

CHP'nin bir önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Vahap Seçer ve Engin Özkoç ile yaptığı görüşmeye ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk'ün haberine göre Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Haziran'da görülecek kurultay davası öncesi ağırladığı üç isimle yaptığı konuşmada, CHP'nin mevcut genel başkanı Özgür Özel ile görüşme talebini "Şu an konuşulacak bir şey olduğunu düşünmüyorum" diyerek reddetti.

"Mitinglere gerek yok, Ekrem Bey ile hukuk arasında bir mesele"

İddiaya göre Kılıçdaroğlu, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için mitingler düzenlenmesine de şu sözlerle karşı çıktı:

“Arkadaşlar bakın Ekrem Başkan’la ilgili mitingler yapılmasını yanlış buluyorum. Bu mitinglere gerek yok. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde Aziz Kocaoğlu 400 yıl hapis istemiyle yargılandı. Gittik, bir kez miting yaptık. Kendisine de, ‘Bu seninle hukuk arasında bir meseledir’ dedim. Burada da diyorum, bu konu Ekrem Bey’le hukuk arasında bir meseledir. Onun için böyle mitinglere falan gerek yok. Eğer bir diplomasi yürütülecekse bu diplomasi grup başkanvekilleri aracılığıyla yürütülür.”

Bunun üzerine söz alan Mansur Yavaş, “Efendim böyle bir süreçte parti tamamen parçalanır. Kamuoyu yoklamalarına göre CHP birinci parti ama böyle olursa bir anlamı kalmaz” dedi.

"Örgütün tepkisi ne olacak? 2-3 gün tepki gösterir"

Mutlak butlan kararını kabul etmesi durumunda seçmenlerden ve parti örgütlerinden kendisine tepki olacağına dair öngörüleri de haksız bulan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar bu konuda telaşlanacak bir şey yok. Örgütün tepkisi ne olacak? 2-3 gün tepki gösterir. Neymiş, beni genel merkeze sokmayacaklarmış. Evet sokmasınlar. Genel başkan neredeyse genel merkez orasıdır. Bunların hepsi yoluna girer. Telaşa gerek yok. Bu karara karşı çıkılırsa hem kararlarını nasıl alacaklar? Maaşları nasıl ödeyecekler? Milletvekillerini nasıl seçecekler? Bu karara karşı çıkarlarsa belediye başkanını nasıl seçecekler?"