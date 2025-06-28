Kiracı sözleşmeye rağmen evden çıkmadı: Yargıtay'dan emsal tahliye kararı

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kiracının baskı altında imzaladığını öne sürdüğü tahliye taahhütnamesine ilişkin önemli bir karara imza attı. Kiracının savunmasını dayanaksız bulan Daire, ilk derece mahkemesinin kararını usul ve yasaya aykırı bularak kanun yararına bozdu. Karar, benzer uyuşmazlıklar için emsal teşkil ediyor.

Memurlar.net'te yer alan habere göre, olay Ereğli’de yaşandı. Ev sahibi İsmail E., 15 Mayıs 2022 tarihinde kiracı Fadime B. ile kira sözleşmesi imzaladı. Ertesi yıl ise kiracı, taşınmazı 15 Mayıs 2023’te tahliye edeceğine dair yazılı bir taahhütte bulundu. Ancak kiracının belirtilen tarihte evi boşaltmaması üzerine tahliye süreci başlatıldı. Fadime B., taahhütnamenin baskı altında imzalatıldığını ileri sürerek sürece itiraz etti.

Sulh Mahkemesi kiracıyı haklı buldu

Ereğli 1. Sulh Hukuk Mahkemesi, kira sözleşmesi ve tahliye taahhütnamesinin bir gün arayla imzalanmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu savunarak, kiracının beyanlarını inandırıcı buldu ve davayı reddetti.

Yargıtay'dan emsal tahliye kararı

Kararın ardından Adalet Bakanlığı devreye girdi ve dosyayı Yargıtay’a taşıdı. Bakanlık, tahliye taahhütnamesinin kira sözleşmesinden sonra verilmiş olmasının geçerliliğini ortadan kaldırmadığını, baskı iddiasının ise belgeyle desteklenmediğini vurguladı.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kiracının tahliye taahhütnamesini kira ilişkisi kurulduktan sonra ve serbest iradesiyle verdiğini belirtti. Kararda, "Davalı, belgeye tanzim tarihinin sonradan eklendiğini iddia etmişse de bu iddiasını belgeyle ispat edememiştir" ifadelerine yer verildi.

Oy birliğiyle alınan karar doğrultusunda, ilk derece mahkemesinin kararı usul ve yasaya aykırı bulunarak kanun yararına bozuldu. Yargıtay’ın bu kararı, benzer nitelikteki tahliye davaları açısından emsal niteliğinde olacak.