Ege'deki deprem Türkiye'de 5 ili salladı! Uzmanından artçı deprem uyarısı

Akdeniz ve Ege Denizi'nde deprem hareketliliği devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde saat 02.17’de merkez üssü Muğla’nın Marmaris ilçesine 10.43 km mesafede olan 5.8 (Mw) büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin 67,91 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Deprem 5 ilde hissedildi

AFAD, depremin Muğla, Aydın, Denizli, Manisa ve İzmir'de de hissedildiğini açıkladı.

69 yaralı, bir can kaybı var

Muğla Valisi İdris Akbıyık, depremden kentte 69 vatandaşın etkilendiğini, panikatak geçiren 14 yaşındaki gencin ise hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya da depremle ilgili açıklamasında "Depremde Fethiye'de panik atak nedeniyle 14 yaşındaki Afranur Günlü isimli kızımız hastaneye kaldırılmış ancak tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir" ifadelerini kullandı.

"Bölgede yaşayanların tedirgin olmaması gerekir"

Depremin ardından uzmanlardan da peş peşe yorumlar gelmeye başladı. Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Barış, mNTV canlı yayınında yaptığı değerlendirmede "Bu derinlik ve büyüklükteki depremin o bölgedeki yapılara büyük hasar vermesi beklenmez" dedi.

Artçı depremlerin devam ettiğini hatırlatan Barış, "Küçük artçı depremler devam ediyor. Bu olağan. 4.8'e kadar artçılar olabilir. Bunlar sığ bile olsa yapılara zarar vermez. Bölgede yaşayanların çok tedirgin olmaması gerekir" ifadelerini kullandı.

"Bu tür depremler sürpriz değil"

Bu tür depremlerin sürpriz olmadığını vurgulayan Barış, "Ege yüzlerce faya sahip bir deniz. Bölge aktif bir deprem kuşağında. Biz hep deprem oldukça depremi konuşuyoruz. Bunlar bizim için olağan depremler. Bizler artık bu tür depremlerden etkilenmeden ne yapmamız, nasıl önlemler almamız gerektiğini konuşmalıyız" diye konuştu.