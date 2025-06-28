Öğrencilerin vize çilesi büyüyor: 50 binden fazla mağdur var

Özellikle Avrupa ülkelerine gitmek isteyenlerin son aylarda yaşadığı vize çilesi yurtdışında üniversite okumak isteyen öğrencileri de perişan etti.

NTV'de yer alan habere göre yaklaşık 50 bin öğrenci geçen yıl vize sürecinde problem yaşadı.

Evrakların hazırlanması, aracı kurumlarla vaya konsolosluklarla randevu süreci derken aylarca beklemek zorunda kalan öğrencilerin bazıları ret yanıtı aldı bazıları da başvurusu onaylansa bile burs hatta eğitim hakkından oldu.

En çok Almanya ve İtalya başvurularında sıkıntı var

En çok Almanya ve İtalya başvurularında sıkıntı yaşanıyor. Almanya ve İtalya'da okumak isteyen 23 bin öğrenci, vize sürecinde çeşitli mağduriyetlerle karşılaştı.

Öğrencilere öncelik tanınması için kampanya başlatıldı

Yurt Dışı Eğitim Danışmanları Derneği, öğrencilere öncelik tanınması için kampanya başlattı.

Eğitim için giden insanların çok kısa sürelerde vizeye başvurmak zorunda olduğunu vurgulayan dernek başkanı Osman Yılmaz, "Belki ilkokuldan itibaren hayallerini kurdukları eğitimi yurt dışında gitmek için gidiyorlar. Bu hayallerin önüne böyle bürokratik başvuru merkezlerindeki sıralamalarla engel konduğunda mağdur oluyorlar" dedi.