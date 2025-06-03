Memur ve emekli maaşlarında 5 aylık zam oranı netleşti!

TÜİK, mayıs ayı enflasyon verisini açıkladı. 5 aylık enflasyon farkı belli oldu.

2025 temmuz ayı memur ve emekli maaşlarının ne kadar olacağı, mayıs ayı enflasyon verileri öncesinde milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor.

Memur ve emeklilerin temmuz ayında alacağı zam oranı, 5 aylık enflasyon farkına göre netleşti.

Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentileri yüzde 2,10 olmuştu. Enflasyon mayıs ayında aylık yüzde 1,53, yıllık yüzde 35,41 oldu.

Peki, 5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Temmuz ayı memur ve emekli maaşları ne kadar, yüzde kaç olur?

5 aylık enflasyon farkı

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar.

Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri temmuz ayında 2025 yılının ikinci zammını alacak.

Nisan enflasyonu sonrasında bu rakam yüzde 6,94'ü aşmıştı. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 6,94 enflasyon farkına 7.Dönem Toplu sözleşmesindeki yüzde 5 ilave edilmesi halinde toplam yüzde 12,29 kümülatif zam meydana geleceği belli olmuştu.

Enflasyon mayıs ayında yılbaşından bu yana birikimli yüzde 15,09 oldu.

Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek?

Mayıs ayı enflasyonunun yüzde 1,53 olmasıyla emeklilerin alacağı 5 aylık enflasyon farkı ise yüzde 15,09 olacak.

Memur maaşlarına ne kadar zam yapılacak?

Memurlar için ise enflasyon farkı yüzde 8,57 oldu.

Bu hesaplamalar doğrultusunda, memur maaşlarına enflasyon farkına 7.Dönem Toplu sözleşmesindeki yüzde 5 ilave edilmesi halinde yaklaşık yüzde 14 oranında kümülatif zam meydana gelecek.