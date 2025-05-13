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Son dakika... ABD enflasyon verisi açıklandı

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,3 ile beklentilerin altında arttı.

Haber Merkezi
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Son dakika... ABD enflasyon verisi açıklandı
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ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, tüketici fiyatları nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 arttı. Piyasa beklentisi, bir önceki ay yüzde 2,4 olan enflasyon artış hızının aynı kalacağı yönündeydi.

Aylık bazda ise, tüketici fiyatları yüzde 0,2 yukarı geldi. Piyasalar bir önceki ay yüzde 0,1 gerileyen fiyatlarda, yüzde 0,3 artış olacağını öngörüyorlardı.

Çekirdek enflasyon aylık yüzde 0,2

Gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,8 olarak geldi. Analistler çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 2,8 artış göstereceği yönünde görüş belirtmişlerdi.

Ülkede enerji fiyatları aylık yüzde 0,7 artarken, yıllık yüzde 3,7 azaldı, gıda fiyatları aylık yüzde 0,1 geriledi, yıllık yüzde 2,8 arttı.

Reel ortalama haftalık kazançlar aynı ayda yüzde 0,1 düşüş gösterdi.

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