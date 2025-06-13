İsrail’in İran’a saldırısı düşük faiz ortamını geciktirebilir!

Piyasalar güne İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlarken, gelecek hafta da “merkez bankaları haftasına” hazırlanıyor.

İsrail, İran’ın üst düzey askeri yetkilileri başta olmak üzere birçok bölgesine saldırı düzenlerken, piyasalar da buna tepki verdi. Altın ve petrolde yükseliş izlenirken, borsalarda sert satışlar görüldü.

Diğer yandan gelecek hafta yurt içinde ve dışında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ABD Merkez Bankası (Fed), İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) başta olmak üzere toplam 20 merkez bankasının faiz kararı açıklanacak.

Faiz indirimleri beklentilerinin fiyatlandığı bu dönemde, saldırıların yarattığı fiyatlama ortamında bunun gecikebileceği öngörülüyor.

Yatırımcıların en büyük korkusu

Ebury piyasa stratejisti Matthew Ryan, dünyanın daha düşük faiz oranlarına doğru gidişinin İsrail'in İran'a yönelik saldırıları nedeniyle tehlikeye girdiği konusunda uyardı.

İsrail dün gece saatlerinde İran'a karşı bir dizi saldırı başlattı ve ABD Başkanı Donald Trump daha sonra bir sonraki "daha da acımasız" saldırıların şimdiden planlandığı konusunda uyardı.

Ryan yayımladığı bir notta "Yatırımcıların en büyük korkusu, gerginliğin tırmanmasının yalnızca uzun süreli bir çatışma riskini artırmakla kalmayıp İran'ın petrol üretimini de aksatabileceği." diye yazdı.

Stratejist, bunun sonucunda petrol fiyatlarındaki artışın enflasyonist baskıları daha uzun süre yüksek tutabileceğini ve dünyanın en büyük merkez bankalarındaki faiz indirimi döngülerini karmaşıklaştırabileceğini söyledi.