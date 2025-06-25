Hürmüz’ü geç, buralara takıl

Geçen haftanın bilinmeyeni ABD’nin savaşa girip girmeyeceğiydi. Amerika müdahale etti. Ancak devamı gelmedi. Hürmüz Boğazı için ‘‘İran petrolünün en büyük müşterisi olan Çin’in tavrı önemli olacaktır’’ ifadesini kullanmıştım. Çin’den dün ‘‘Ürünlerin güvenli geçişi sağlanmalıdır’’ açıklaması geldi. Hürmüz’ün kapatılması dışında fiyatlamaları kısa vadede bozacak faktör, ülkelerin kara kuvvetlerinin çatışması olabilirdi. Ateşkes açıklamalarından sonra bu olasılık düştü.

Piyasalar artık başka konulara bakacaklar. ABD gümrük tarifelerini üç ay ertelemişti. Bu süre 9 Temmuz’da doluyor. Gümrük vergisi politikasının mimarı ve Trump’ın kıdemli ticaret danışmanı Navarro ‘‘Doksan günde doksan anlaşma istiyoruz’’ diyordu. Bugüne kadar bir anlaşma bile yapılmadı. Bu politikanın enflasyon üzerindeki etkisi hâlâ kestirilemiyor. Buna rağmen, Fed’deki cumhuriyetçi üyeler Waller ve Bowman temmuzda indirim istiyorlar. Waller, Fed başkanlığı için en güçlü adaylardan birisidir. Fed başkanı Powell geçen hafta ekonomi için olumlu konuştu. Temmuz için bir indirim sinyali vermedi. Fed’in 30 Temmuz’daki toplantısında sert tartışmalar olabilir.

ABD’de bütçe paketi Senato’dan henüz geçmedi. Bu konularda tansiyon son dakikalarda yükselir. Bütçe açığındaki olası bir artışa, tahvil piyasasının nasıl tepki vereceği belirsizdir. Kısacası temmuzda; tarife mevzusu, Fed toplantısı, bütçe görüşmeleri var. Piyasalar Hürmüz’ü geçtiler, ama buralara takılabilirler.