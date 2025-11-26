Borsa ve seçim sandığı

Piyasa işlemlerinin son bir yıldır Kutup Yıldızı, Trump'ın psikolojik olarak düşüşlere tahammül edememesidir. Başkan kendisini S&P 500 endeksinin değeri üzerinden tartıyor. Endeksin seviyesini Amerikan ilerlemesinin ölçütü olarak görüyor. Rekorların büyüsüne kapılmış gidiyor.

Yönetim, piyasaların odak noktasından uzaklaşmasını istemiyor. Hemen müdahale ediyor. Örneğin Beyaz Saray, Nvidia'nın Çin'e çip satışına izin verilebileceği haberini geçen hafta dolaşıma soktu. Buradaki amaç, endekslerde ay başından beri yaşanan düşüşlerin hız kazanmasını önlemektir. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin borçlanma maliyetleri açısından önemli olan 10 yıllık tahvil faizi de kontrol altında tutulmaya çalışılıyor. Mayıs başındaki ‘‘Trump put’’ yazısında, bu kilit faizin yüzde 4,50’nin üzerinde kalıcı olmasının istenmeyebileceğini belirtmiştim. 18 Mayıs’ta yüzde 4,60’ı gördükten sonra yüzde 3,95’e kadar düştü. Uzun vadeli faiz, enflasyon beklentileri üzerinden şekillenir. Ancak Hazine Bakanı Bessent ve Fed üyesi Miran bu faizin Hazine borç yönetimi ve diğer ekonomik politikalar üzerinden yönlendirilebileceğini savunuyorlar.

ABD’de seçime bir yıldan az kaldı. Piyasalardaki bu dinamiğin devam etmesi istenecektir. Trump'ın elinde ‘‘gümrük vergisi muafiyetleri’’ gibi bir koz var. Fed yönetimini de ele geçiriyor. Başkanın başarılı olmasını Türkiye için çok isterim. On yıllık faizin düşük kalmasını, borsa endekslerindeki yükselişlerin sürmesini, petrol fiyatının düşmesini, memnuniyetle karşılarız.