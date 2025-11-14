  1. Ekonomim
  4. Soğuk kış, sıcak fiyat

Soğuk kış, sıcak fiyat

Atılım MURAT
Atılım MURAT AYKIRI FİNANS

Meteoroloji uzmanları Türkiye’ye son on yılın en sert kışının yaklaştığını söylüyorlar. Bu kez haklı olabilirler. Çünkü doğal gaz fiyatları yükseliyor. ABD’de fiyat ay başından beri yüzde 22 arttı. Avrupa’da gösterge niteliğindeki İngiltere ve Hollanda fiyatları da tırmanıyor.

Önümüzdeki yıllarda yapay zekâya trilyonlarca dolarlık yatırım yapılacak. Bunlara doğrudan temas eden az sayıdaki varlıktan biri doğal gazdır. Buna rağmen fiyatta net bir yükseliş trendi başlamadı. ABD’de 2030’a kadar kurulacak 500 büyük veri merkezi, 20 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak. Bu büyük ölçüde doğal gazdan sağlanacak. ABD’deki sekiz büyük sıvılaştırılmış doğal gaz ihracat tesisine akan gaz miktarı bu hafta tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. İnşaatı süren yedi sıvılaştırılmış doğal gaz tesisinin olduğunu belirteyim. Bu arada petrol kuyularının çoğu hem petrol hem de gaz üretebilir. Petrol fiyatının düşük seyrettiği dönemlerde kuyular çalışmayabilirler. Bu da doğal gaz arzı üzerinde ek baskı yaratabilir.

Soğuk hava koşulları ve kuyuların durumu kısa vadede, teknoloji harcamaları orta-uzun vadede etkili olabilir. Hangi açıdan bakarsanız bakın, bir talep dalgası başlayabilir. Trump, beş Türkî cumhuriyetin lideriyle geçen hafta bir araya geldi. Ana gündem, Orta Asya’nın zengin kaynaklarıydı. Rusya, Avrupa ve Çin de bölgeye ilgi gösteriyor. Enerji lojistiği ve anlaşmaları için tarihi bir eşikteyiz. Doğal gaz için girişimlerimizi ve anlaşmalarımızı artırmalıyız.

