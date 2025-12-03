Yanılgı yılı 2025

Dünya endekslerinin performanslarına dün bakarken, büyük yatırımcı Bernard Baruch’un ‘‘Borsanın ana amacı mümkün olduğunca çok insanı aptal durumuna düşürmektir’’ ifadesi aklıma geldi. Bu yıl yaşananlar, ustanın meşhur tespitini doğruluyor.

Büyük yatırım bankaları Aralık 2024’te yayımladıkları strateji raporlarında, Trump yönetiminin başlatacağı ticaret savaşının 2025’te dünya piyasalarını sarsacağını yazdılar. Bir çöküş yaşanmadığı gibi, hemen her endeks iyi kazandırdı. BIST 100 endeksi yılbaşından beri sadece yüzde 13 yükseldi. Alternatif varlıkların getirilerine göre değerlendirilirse, endeksimize para yatıranların fırsat maliyeti de yüksek oldu. Küresel hisse senetlerinin euro ve dolar cinsinden getirilerini geçtim. Tahvil, altın, gümüş, bakır yatırımcıları da mutlu oldular. New York ve Londra gibi finans merkezlerindeki piyasa profesyonelleri bu ayın son iki haftasında ortada pek gözükmezler. Artık 2026 senaryoları üzerine kafa yormak gerekiyor.

Çin, 2026-2030 dönemini kapsayacak beş yıllık planını martta açıklayacak. 2025’i iyi geçiren Asya endeksleri ve emtialar için fikir verecek bir doküman olacak. Yapay zekâda bir final gösterisine bakacağız. Geçmişteki balonlarda görülen yüksek değerlemelerin, satış zamanlaması açısından iyi bir gösterge olmadığını geçenlerde yazdım. Tabii ChatGPT’nin sahibi OpenAI şirketinin gelecek sekiz yıldaki 1,4 trilyon dolarlık taahhüdüne ve 20 milyar dolarlık yıllık gelirine bakınca, insan düşüncelere dalıyor.