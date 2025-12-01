Gümüşte büyük kıtlık

Bu ayın ikinci yarısında dünyada işlem hacimleri düşer. Büyük bir olay yaşanmazsa, finansal varlıkların yılbaşından beri gösterdikleri performanslar değişmez. Geleneksel yatırım araçları arasında, 2025’in yıldızı altın oldu. Sarı metal, dolar bazında yüzde 60 yükseldi. Ancak daha etkileyici olan ama daha az dikkat çeken performans gümüşten geldi. Gümüş fiyatı yılbaşından beri yüzde 95 arttı.

Londra Külçe Piyasası Birliği’nin stoklarında, ekimin ilk iki haftasında fiziksel gümüş kıtlığı yaşandı. İthalat vergileri beklentisiyle fiziksel gümüş Londra'dan New York'a aktı. 17 Ekim’de gümüş fiyatı 54 dolar oldu. Ayın son iki haftasında Şangay’dan Londra’ya fiziki gümüş akışının olması, sıkıntıyı hafifletti. Fiyat o zaman diliminde 45 dolara geriledi. Sonrasında, Şangay Altın Borsası ve Şangay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki fiziksel gümüş stokları, on bir yılın en düşük seviyesine indi. Hindistan'dan gelen talep de hız kesmeyince, gümüş fiyatı cuma günü 56 dolarla rekor kırdı. Kıtlık bir yerde bitiyor. Başka bir piyasada ortaya çıkıyor. Arz, talebe yetişemiyor.

Bu yapısal açığın nasıl düzeleceği tartışılır. Özellikle Çin'in ve Hindistan’ın talebi istikrarlı şekilde artıyor. Çin devasa güneş enerjisi santralleri inşa ediyor. Bol miktarda gümüş kullanıyor. Hindistan’da düğün sezonu marta kadar sürüyor. Altını çok seven Hintlilerin, bu yıl gümüşe saldırdıklarını aylardır belirtiyorum. 2026 portföylerinde, değerli metallerin yine olacağı anlaşılıyor.