Rekortmenin büyük rakibi

Rusya’nın Şubat 2022’de Ukrayna’ya saldırmasından sonra, Londra Metal Borsası’nda alüminyumun ton fiyatı 4.073 dolar ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Bundan önceki rekor 2008 yılındaki 3.380 dolar seviyesiydi. Çin’den kaynaklanan bir balondu. Gözyaşlarıyla bitti. Fiyat 2009’un başında 1.300 dolara düştü. Bu yazıyı yazdığım sırada, Londra’daki fiyat 2.893 dolardı.

Bakır fiyatı bu hafta yine rekor kırdı. Kırmızı metalin potansiyelini 1,5 yıldır yazıyorum. Ekimdeki son yazıdan beri fiyat yüzde 7 yükseldi. Bakır üreticileri kasalarını dolduruyorlar. Tabii yüksek fiyat nedeniyle, alternatifler düşünülebilir. Elektrik iletimi söz konusu olduğunda ilk tercih alüminyum olur. Alüminyumun iletkenlik özelliği bakırınkine göre daha düşüktür. Ancak bakır pahalı olduğu için, alüminyum kullanımı mantıklı olabilir. Enerji dönüşümü yani yeşil enerji de sadece bakıra değil, büyük miktarda alüminyuma ihtiyaç duyuyor. Alüminyum arzı, olası talep artışına ayak uyduramayabilir.

En büyük üretici olan Çin, 2017’den beri üretimini yıllık 45 milyon ton ile sınırlandırıyor. Arz artışının önündeki engel bu olabilir. Çin’in pazardaki alıcı pozisyonu güçleniyor. Aslında bu gelişme diğer alüminyum üreticileri için fırsattır. Batı’ya ihracatı çöken Rusya bundan oldukça faydalanıyor. Pekin’in üretim sınırını değiştireceğine dair bir işaret Çin medyasında görmüyorum. Artık son yazıda vurguladığım, martta açıklanacak beş yıllık kalkınma planının detaylarına bakacağız.