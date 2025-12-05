  1. Ekonomim
  2. Yazarlar
  3. Atılım MURAT
  4. Rekortmenin büyük rakibi

Rekortmenin büyük rakibi

Atılım MURAT
Atılım MURAT AYKIRI FİNANS

Rusya’nın Şubat 2022’de Ukrayna’ya saldırmasından sonra, Londra Metal Borsası’nda alüminyumun ton fiyatı 4.073 dolar ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Bundan önceki rekor 2008 yılındaki 3.380 dolar seviyesiydi. Çin’den kaynaklanan bir balondu. Gözyaşlarıyla bitti. Fiyat 2009’un başında 1.300 dolara düştü. Bu yazıyı yazdığım sırada, Londra’daki fiyat 2.893 dolardı.

Bakır fiyatı bu hafta yine rekor kırdı. Kırmızı metalin potansiyelini 1,5 yıldır yazıyorum. Ekimdeki son yazıdan beri fiyat yüzde 7 yükseldi. Bakır üreticileri kasalarını dolduruyorlar. Tabii yüksek fiyat nedeniyle, alternatifler düşünülebilir. Elektrik iletimi söz konusu olduğunda ilk tercih alüminyum olur. Alüminyumun iletkenlik özelliği bakırınkine göre daha düşüktür. Ancak bakır pahalı olduğu için, alüminyum kullanımı mantıklı olabilir. Enerji dönüşümü yani yeşil enerji de sadece bakıra değil, büyük miktarda alüminyuma ihtiyaç duyuyor. Alüminyum arzı, olası talep artışına ayak uyduramayabilir.

En büyük üretici olan Çin, 2017’den beri üretimini yıllık 45 milyon ton ile sınırlandırıyor. Arz artışının önündeki engel bu olabilir. Çin’in pazardaki alıcı pozisyonu güçleniyor. Aslında bu gelişme diğer alüminyum üreticileri için fırsattır. Batı’ya ihracatı çöken Rusya bundan oldukça faydalanıyor. Pekin’in üretim sınırını değiştireceğine dair bir işaret Çin medyasında görmüyorum. Artık son yazıda vurguladığım, martta açıklanacak beş yıllık kalkınma planının detaylarına bakacağız.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Yanılgı yılı 2025 03 Aralık 2025
Gümüşte büyük kıtlık 01 Aralık 2025
2026 sıkıntısı 28 Kasım 2025
Borsa ve seçim sandığı 26 Kasım 2025
Balonun faydalısı 24 Kasım 2025
Küresel satış bahane, sorun içeride 19 Kasım 2025
Çin şokunda Türkiye arada kaldı 17 Kasım 2025
Soğuk kış, sıcak fiyat 14 Kasım 2025
2.000 dolarlık vaat, 150 dolarlık sıçrama 12 Kasım 2025
Gelişenler sahnede, Türkiye kuliste 10 Kasım 2025