2.000 dolarlık vaat, 150 dolarlık sıçrama

ABD’de bir yıl sonra seçim var. Temsilciler Meclisi’nin tamamı, Senato’nun üçte biri değişecek. Şu an iki tarafı kontrol eden cumhuriyetçiler seçimde bir kaza yaşamak istemiyorlar. ABD’de hükümetin bu hafta açılması bir grup demokratın geri adım atmasıyla gerçekleşti. Bu kadar kritik bir konuda bölünen parti seçim kazanabilir mi, tartışılır.

Kapanmanın sona ermesi, finansal varlıklarda bu haftaki pozitif hareketlerin gerekçesi gösteriliyor. Örneğin altının ons fiyatında 150 dolarlık bir artış oldu. Altını destekleyen faktörlerden politikayla ilgili olanı, demokratların bölünmüş hâli olabilir. Cumhuriyetçilerin seçimi kazanması, daha yüksek bütçe açığı anlamına gelir. Trump, daha geçen hafta gümrük tarifelerinin gelirinden herkese 2.000 dolar vereceğini açıkladı. Destekleyici etkenler arasında, altının artık küçük yatırımcıların gözdesi olması da sayılabilir. Yılbaşından beri gösterdiği müthiş performans, piyasalardaki olumlu havalarda metale alım getiriyor. Dünyanın en büyük ikinci madencisi Barrick Gold’un bu hafta iyi rakamlar açıkladığını belirteyim. Madencilerin hisselerinin, fiyat yükselişlerine eşlik etmesi pozitiftir.

Ay başındaki yazımda, ‘‘Altın için kasım dalgalıdır. Ancak geniş bir perspektiften, kasım-şubat dönemi son 16 yılın en güçlü dönemidir. Altıncılar ay içindeki olası geri çekilmeleri alım fırsatı olarak değerlendirebilirler.’’ ifadelerini kullandım. Fiyatın ay sonuna kadar bir bant içinde kalması beklentileri güçlendirebilir.