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Almanya'da iş dünyasının morali iyileşti

Alman iş dünyasının morali Haziran ayında beklenenden daha fazla iyileşti ve özellikle şirketlerin gelecek beklentilerinde iyileşme görüldü.

Haber Merkezi
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Almanya'da iş dünyasının morali iyileşti
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Ifo enstitüsü, Mayıs ayında 87.5 olan iş ortamı endeksinin Haziran ayında 88,4'e yükseldiğini açıkladı.

Analistler endeksin 88,0-88,2 aralığında olacağını öngörüyorlardı.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, “Alman ekonomisi yavaş yavaş güven kazanıyor” dedi.

Haziran ayında cari şartler endeksi Mayıs ayındaki 86,1'den 86,2'ype, beklenti endeksi doe 89,0'dan 90,7'ye yükseldi.

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