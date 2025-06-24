Almanya'da iş dünyasının morali iyileşti
Alman iş dünyasının morali Haziran ayında beklenenden daha fazla iyileşti ve özellikle şirketlerin gelecek beklentilerinde iyileşme görüldü.
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Ifo enstitüsü, Mayıs ayında 87.5 olan iş ortamı endeksinin Haziran ayında 88,4'e yükseldiğini açıkladı.
Analistler endeksin 88,0-88,2 aralığında olacağını öngörüyorlardı.
Ifo Başkanı Clemens Fuest, “Alman ekonomisi yavaş yavaş güven kazanıyor” dedi.
Haziran ayında cari şartler endeksi Mayıs ayındaki 86,1'den 86,2'ype, beklenti endeksi doe 89,0'dan 90,7'ye yükseldi.
Küresel Ekonomi