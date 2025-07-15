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New York'ta imalat faaliyetleri 5 ay sonra ilk kez arttı

ABD'nin New York eyaletindeki fabrika faaliyetleri, artan talep ve iyimserliğin artmasıyla birlikte beş ay sonra temmuz ayında ilk kez artış gösterdi.

Haber Merkezi
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New York'ta imalat faaliyetleri 5 ay sonra ilk kez arttı
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ABD Merkez Bankası (Fed) New York şubesinin açıkladığı imalat endeksi, temmuzda 5,5 değerine çıktı.

New York Fed'in temmuz ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayımlandı.

New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi temmuzda 21,5 puan artışla 5,5'e yükseldi.

Piyasa beklentileri, endeksin bu dönemde eksi 7,8 olması yönündeydi.

Söz konusu dönemde sektör faaliyetlerinde dört aylık daralmanın ardından genişlemeye işaret eden endeks, haziran ayında eksi 16 değerini almıştı.

Yeni sipariş endeksi temmuzda 16,2 puan artışla 2'ye, sevkiyat endeksi 18,7 puan yükselerek 11,5'e çıktı.

Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise bu dönemde 2,9 puan artışla 24,1'e ulaştı.

Üretim sektöründeki görünümle ilgili bilgi veren imalat endeksinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.

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