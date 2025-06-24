Fed Başkanı Powell'dan 'bekle ve gör' mesajı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde yapılacak sunumu basın ile paylaştı. Powell,"Şu an için, politika duruşumuzda herhangi bir ayarlama yapmayı düşünmeden önce ekonominin muhtemel gidişatı hakkında daha fazla bilgi edinmek için bekleme konumundayız" dedi.

Powell sunumda, “Bu yıl gümrük tarifelerindeki artışlar muhtemelen fiyatları yukarı çekecek ve ekonomik faaliyetler üzerinde baskı yaratacak. Enflasyon üzerindeki etkiler kısa süreli olabilir ve fiyat seviyesinde tek seferlik bir değişimi yansıtabilir. Bunun yerine enflasyonist etkilerin daha kalıcı olması da mümkündür" ifadelerini kullandı.

Powell ayrıca, ekonominin düşük işsizlik ve pandemi dönemindeki zirvesinin çok altında seyreden enflasyonla “sağlam bir konumda” olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret politikalarındaki değişikliğinin sonucunu, Fed'in anlamasının kritik olacağını söyleyen Powell, “Politika değişiklikleri gelişmeye devam ediyor ve bunların ekonomi üzerindeki etkileri belirsizliğini koruyor” dedi.