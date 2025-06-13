Euro Bölgesi’nin ticaret fazlasında keskin düşüş

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), nisan ayına ilişkin Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin ticaret verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'nin ihracatı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 azalarak 218,2 milyar Euroya düşerken, ithalatı ise yüzde 0,5 artarak 210,7 milyar Euro oldu. AB, söz konusu ayda 7,4 milyar Euro dış ticaret fazlası verdi. AB'nin ticaret fazlası martta 12,8 milyar Euro ve Nisan 2024’te 12,8 milyar Euro olarak kayıtlara geçmişti.

Euro Bölgesi'nde ise ihracat nisanda, 2024'ün aynı ayına kıyasla yüzde 1,4 azalışla 243 milyar Euroya indi. Bölgenin ithalatı ise yüzde 0,1 yükselişle 233,1 milyar Euro oldu. Böylece, martta 37,3 milyar Euro olan Euro Bölgesi'nin ticaret fazlası nisanda 9,9 milyar Euroya geriledi. Nisan 2024’te söz konusu fazla 13,6 milyar Euro olarak kayıtlara geçmişti.

Tarifeleri tehdidi nedeniyle alımlar öne çekilmişti

Nisanda Euro Bölgesi'nin para birliği dışındaki ülkelere ihracatı bir önceki aya göre yüzde 8,2 düştü.

Eurostat'a göre düşüş temelde kimyasal madde ihracatındaki keskin düşüşten kaynaklandı.

Bu arada, ABD'li şirketler, ABD Başkanı Donald Trump'ın ithalat tarifeleri tehdidi nedeniyle şubat ve mart aylarında alımlarını öne çekmişti. Martta 71,1 milyar Euro olan AB'nin en büyük ticaret ortağı ABD'ye toplam ihracatı nisanda 47,6 milyar Euroya indi.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan diğer ülkeler ise 28,3 milyar Euro ile İngiltere, 17,5 milyar Euro ile İsviçre, 16,3 milyar Euro ile Çin ve 10,2 milyar Euro ile Türkiye olarak belirlendi.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 44,4 milyar Euro ile Çin, 29,9 milyar Euro ile ABD, 13,2 milyar Euro ile İngiltere, 11,9 milyar Euro ile İsviçre, 9,1 milyar Euro ile Norveç ve Türkiye oldu. Türkiye’nin AB’ye ihracatının nisanda yüzde 4,8 artması dikkati çekti.