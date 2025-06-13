SON DAKİKA... Kamu işçisi için ilk zam teklifi belli oldu

Karayolları, demiryolları, enerji santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastaneler gibi kamu kurumlarında çalışan yaklaşık 600 bin işçiyi ilgilendiren 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri devam ediyor.

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, ortak zam taleplerini 27 Şubat’ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sunmuştu. Görüşmeler kapsamında işçi ve işveren tarafı, daha önce 16 ve 24 Nisan ile 16 Mayıs’ta bir araya gelmiş ancak bu toplantılarda TÜHİS tarafından herhangi bir teklif sunulmamıştı.

İlk teklif bugün açıklandı

TÜHİS’in, işveren tarafını temsilen ilk zam teklifini bugün açıkladı. TÜHİS’in teklifi ilk 6 ay için yüzde 16, ikinci 6 ay için yüzde 8 oldu. Teklif, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ tarafından değerlendirilecek.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, dün düzenlediği basın toplantısında, “Verilen teklife bakacağız. Talebimizin karşılığında ne verdiler onu değerlendireceğiz. Bu ilk teklif olduğu için oranı bilmiyoruz, teklif geldikten sonra açıklama yapacağız” demişti.