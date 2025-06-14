Fitch, Belçika'nın kredi notunu düşürdü

Fitch'ten yapılan açıklamaya göre, Ülkenin uzun dönem yabancı para cinsinden kredi notu "AA-"den "A+"ya çekildi.

Açıklamada, Belçika'nın mali pozisyonunun son birkaç yıldır yapısal olarak zayıfladığı belirtildi ve genel hükümet borcu/GSYH için ılımlı bir yükseliş eğiliminin devam etmesi öngörüldü.

Fitch, "Mevcut mali dengesizlikler yalnızca kısmen ele alınırken, artan savunma harcamaları mali baskılara katkıda bulunuyor. Genel hükümet açığının 2024'teki yüzde 4,5'ten 2025'te yüzde 5,5'e önemli ölçüde kötüleşmesini öngörüyoruz ve mali açıkların orta vadede GSYH'nin yüzde 5'ine yakın kalacağını, sırasıyla yüzde 2,6 ve yüzde 1 olan tarihi 'A' ve 'AA' emsal medyan açıklarının çok üzerinde olacağını varsayıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Fitch, kredi notunun görünümünü not indiriminin ardından "negatif"ten "durağan"a revize edildi.