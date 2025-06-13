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Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi geriledi

Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ABD'nin gümrük tarifeleri açıklamasının ardından nisanda bir önceki aya göre yüzde 2,4 geriledi.

Haber Merkezi
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Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi geriledi
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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Euro Bölgesi'nin nisan ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi nisanda, marta göre yüzde 2,4 azalırken, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 0,8 artış gösterdi. Piyasa beklentileri, sanayi üretiminin aylık bazda yüzde 1,7 düşeceği yönündeydi.

Tüketim malları, dayanıklı mallar, sermaye malları ve ara malların üretimi düşerken, enerji üretimi azaldı.

Öte yandan, AB'de sanayi üretimi, nisanda aylık bazda yüzde 1,8 düşerken, yıllık bazda yüzde 0,6 arttı.

Nisanda AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 3,5 ile Danimarka ve yüzde 3,2 ile Lüksemburg'da oldu.

En fazla düşüş yüzde 15,2 ile İrlanda ve yüzde 6,2 ile Malta'da gerçekleşti. Almanya'da ise üretim yüzde 1,9 düştü.

Sanayi üretiminde yıllık bazda en fazla artış yüzde 18,4 ile İrlanda ve yüzde 10,2 ile Finlandiya'da gerçekleşti.

En fazla düşüş ise yüzde 11,6 ile Danimarka, yüzde 10,5 ile Bulgaristan'da belirlendi.

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