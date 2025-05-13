Hakan Kara açıkladı: TCMB dövizde alıma yöneldi!

Prof. Dr. Hakan Kara, 19 Mart sonrası siyasi gündemle birlikte piyasada oluşan dalgalanmanın önüne geçmek amacıyla yapılan döviz satışlarının 7 hafta sonra son bulduğunu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alıma yöneldiğini açıkladı.

Kara’nın sosyal medya paylaşımında, 7 hafta negatif bölgede olan döviz pozisyonunun pozitifi alana geçtiği görüldü.

Kara, paylaşımında şunları ifade etti:

“Merkez Bankası yedi haftada 57 milyar dolar ile tarihin en yoğun döviz satışını yaptıktan sonra geçen hafta tekrar döviz almaya başladı.”