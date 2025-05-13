Hakan Kara açıkladı: TCMB dövizde alıma yöneldi!
19 Mart sonrasında döviz kurlarındaki baskıyı azaltmak için 7 hafta boyunca aralıksız döviz satası görülen Merkez Bankası’nın döviz pozisyonlarında 57 milyar dolarlık satış gerçekleşti. Ekonomist Hakan Kara'ya göre TCMB, geçtiğimiz hafta itibarıyla yeniden döviz alımına geçti.
Prof. Dr. Hakan Kara, 19 Mart sonrası siyasi gündemle birlikte piyasada oluşan dalgalanmanın önüne geçmek amacıyla yapılan döviz satışlarının 7 hafta sonra son bulduğunu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alıma yöneldiğini açıkladı.
Kara’nın sosyal medya paylaşımında, 7 hafta negatif bölgede olan döviz pozisyonunun pozitifi alana geçtiği görüldü.
Kara, paylaşımında şunları ifade etti:
“Merkez Bankası yedi haftada 57 milyar dolar ile tarihin en yoğun döviz satışını yaptıktan sonra geçen hafta tekrar döviz almaya başladı.”
Merkez Bankası yedi haftada 57 milyar $ ile tarihin en yoğun döviz satışını yaptıktan sonra geçen hafta tekrar döviz almaya başladı. pic.twitter.com/BudkM5sDb5— Hakan Kara (@ali_hakan_kara) May 13, 2025