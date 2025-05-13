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Hakan Kara açıkladı: TCMB dövizde alıma yöneldi!

19 Mart sonrasında döviz kurlarındaki baskıyı azaltmak için 7 hafta boyunca aralıksız döviz satası görülen Merkez Bankası’nın döviz pozisyonlarında 57 milyar dolarlık satış gerçekleşti. Ekonomist Hakan Kara'ya göre TCMB, geçtiğimiz hafta itibarıyla yeniden döviz alımına geçti.

Haber Merkezi
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Hakan Kara açıkladı: TCMB dövizde alıma yöneldi!
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Prof. Dr. Hakan Kara, 19 Mart sonrası siyasi gündemle birlikte piyasada oluşan dalgalanmanın önüne geçmek amacıyla yapılan döviz satışlarının 7 hafta sonra son bulduğunu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alıma yöneldiğini açıkladı.

Kara’nın sosyal medya paylaşımında, 7 hafta negatif bölgede olan döviz pozisyonunun pozitifi alana geçtiği görüldü.

Kara, paylaşımında şunları ifade etti:  

“Merkez Bankası yedi haftada 57 milyar dolar ile tarihin en yoğun döviz satışını yaptıktan sonra geçen hafta tekrar döviz almaya başladı.”

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