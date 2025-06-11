Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan inşaat ve geçici istihdam çıktı

ANKARA (EKONOMİ)

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) 4. Toplantısından, konut inşaatı, enerji ve özel istihdam bürolarına yönelik konuların ele alındığı duyuruldu. Ankara’da yapılan toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, dezenflasyon sürecinde önemli kazanımlar elde edildiği ve kararlılıkla mücadelenin sürdürüleceği vurgulandı.

Enflasyon içinde kiralardaki etkinin devam ettiği, kademeli olarak etkinin azalmasının beklendiği; mevcut görünümü iyileştirme için konut arzını artırıcı, arz-talebi dengeleyici politikaların ele alındığı vurgulanan açıklamada, “Talepteki dengelenme ve enflasyon beklentilerindeki iyileşmeyle kademeli olarak azalan kira enflasyonu halen istenilen seviyede değildir. Bu kapsamda konut arzını artırmak, konut stokundaki deprem kaynaklı kayıpları telafi etmek ve konuta erişimi kolaylaştırmak amacıyla kapsamlı politikalar hayata geçirilmektedir. Önümüzdeki dönemde konut arz ve talebinin dengelenmesi ve dezenflasyon sürecinin devam etmesiyle kira enflasyonundaki yavaşlamanın sürmesi beklenmektedir” denildi. Yazılı açıklamada, konut arzını artırmaya yönelik adımların görüşüldüğü kaydedildi.

Geçici istihdam yeniden gündemde

EKK’da bir dönem çok tartışılan ve uygulamadaki zorluklar nedeniyle kısmi olarak hayata geçirilebilen geçici istihdama yönelik madde de dikkat çekti. Açıklamada, “İş arayanların uygun işlere yönlendirilmesi ve geçici iş ilişkileri kurulmasını sağlayan özel istihdam bürolarının mevcut durumu gözden geçirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda tespit edilen sorunlara yönelik çözüm önerileri görüşülmüştür” denildi.

Enerjide atılacak adımlar, jeopolitik fırsatlar

EKK sonucunda yapılan açıklamada, küresel ticarette belirsizliğin arttığı, korumacılığın yükseldiğine işaret edilerek, bu etkilerin azaltılması, dijital ve yeşil dönüşüm, tedarik zincirlerindeki yeniden yapılanma ve bölgesel ticaret eğilimlerinden oluşan fırsatların değerlendirilmesi için ihracatta rekabet gücünü artırıcı politikaların ele alındığı da vurgulandı.

Enerji alanında dışa bağımlılığı azaltacak politikaların değerlendirildiği belirtilen açıklamada, bu alanda arz güvenliğini sağlayıcı politikaların değerlendirildiği bildirildi.