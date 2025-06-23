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Türk Eximbank, yurt dışı tahvil ihracı için yetki verdi

Türk Eximbank, yurt dışı tahvil ihracı için yetki verdi. İhracın üç yıl vadeli ve dolar cinsi olduğu ifade ediliyor.

Haber Merkezi
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Türk Eximbank, yurt dışı tahvil ihracı için yetki verdi
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Türk Eximbank'tan KAP'a yapılan açıklada, yurt dışında azami toplam 5 milyar ABD Doları ya da herhangi bir döviz cinsinden eşiti tutarda, bir veya birkaç seferde tahvil ihraçları yapılması için SPK'dan onay alındığının duyurulduğu hatırlatıldı.

Bu kapsamda Bankamız tarafından, piyasa koşullarının uygun olması durumunda değerlendirilmek üzere bir yurt dışı tahvil ihracının yönetimi için Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, BBVA Securities Inc., Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, Emirates NBD Capital Limited, First Abu Dhabi Bank PJSC, ING Bank N.V., MUFG Securities EMEA Plc., SMBC Nikko, Societe Generale ve Standard Chartered Bank yetkilendirildi.

ihracın RegS/144A yapısında ve ABD doları cinsinden yapılması planlanıyor.

İhracın ilk getiri beklentisinin %7,50 seviyelerinde oluştuğu belirtiliyor.

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